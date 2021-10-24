Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığına Gürsel Çolakoğlu seçildi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu genel kurulunda yapılan seçimde Gürsel Çolakoğlu, federasyon başkanlığına seçildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun TZOB Otel'de yapılan genel kurulunda, federasyonun bütçe ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından geçilen seçimde başkanlık için Gürsel Çolakoğlu ve Murat Yılmaz yarıştı.

Federasyonun 244 delegesinden 204'ünün oy kullandığı seçimde, Gürsel Çolakoğlu 102 oy alarak başkan seçilirken Murat Yılmaz 101 oyda kaldı. İki yönetim kurulu listesinin yer aldığı zarftaki 1 oy ise geçersiz sayıldı. Murat Yılmaz'ın itirazı üzerine yeniden yapılan sayımda da sonuç değişmedi.

Gürsel Çolakoğlu, başkanlık seçimini kazanmasının ardından teşekkür konuşmasında kürsüye yanına Murat Yılmaz ve eski başkan Ufuk Arman'ı alarak yaptı.

Çolakoğlu, başarı için bundan sonra birlikte mücadele edeceklerini ifade etti. Murat Yılmaz da "Camiamıza hayırlı olsun. İnşallah, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan başarıyı birlikte elde ederek önümüzdeki süreci geçiririz." dedi.

Ufuk Arman ise "5,5 yıl beraber olduk. Bütün arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Çalıştığım süreçte zorlu günler yaşadık. Aracı asfalta çıkarabilmek için çalıştık. Bundan sonra yönetime gelenlerin iyi çalışmalar yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

Başkan Çolakoğlu'nun yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

"Emir Sarar, İsmail Cahit Kocaeren, Melis Giraud, Suna Kepolu Ataman, Kadri Akgün, Murat Boyacıoğlu, Yusuf Özhan, Cahit Oktav Sabancı, Ömer Seyfi Aktülün, Eraslan Er, Serkan Kılıç, Burak Nalbant, Kadir Bilek, Osman Kulaberoğlu."

