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Atık camlar kadınların hünerli ellerinde hediyelik eşyaya dönüşüyor

27.04.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da Altınordu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursa katılan kadınlar, cam parçalarını eriterek yaptıkları takı ve süs eşyalarıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor - Kursiyer Gülbahar Karahasan: - "Evde kırılan tabak, çanak ne varsa hepsini getirip kursta bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Renkli camları değerlendiriyoruz. Kırılan tabağı getirip sonra kolye olarak buradan eve gidebiliyoruz"

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da cam şekillendirme kursuna katılan kadınlar, atık cam parçalarını takı ve süs eşyasına çeviriyor.

Altınordu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursta, şişe, bardak ve tabak gibi atık malzemeler yüksek ısıdaki ateşle eritiliyor.

Daha sonra kursiyer kadınlar bu camları kolye, bileklik, küpe, nazar boncuğu, anahtarlık, süs eşyaları gibi ürünlere dönüştürüyor.

Çeşitli meslek gruplarından kadınlar, kurs sayesinde hem stres atıyor hem de ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kurs eğitmeni Zennişan Macit, AA muhabirine, cam sanatının, Altınordu Halk Eğitim Merkezinde verilen eğitimle Ordu'ya tanıtıldığını söyledi.

Burada 8 yıldır verilen eğitim kapsamında geri dönüşüm üzerine çalıştıklarını anlatan Macit, herhangi bir tabak, şişe, bardak kırıldığında geri dönüşümle takı ya da biblolar yaptıklarını, kursiyerlerin bunları satışa sunarak güzel kazanç sağladığını belirtti.

Mezun olan kursiyerlerden bazılarının atölye açtığını ifade eden Macit, "Ev hanımlığından iş kadınlığına geçen kursiyerlerimiz de var. Camı çok severek buraya geliyorlar. Biz de kursiyerlerle güzel zaman geçiriyoruz. Yaptığımız takılar çok tutuluyor." dedi.

Macit, bir soda şişesinin takıya dönüştüğüne dikkati çekerek, "Mavi soda şişesinden güzel bir tespih yapıldığını düşünün. Bunlar hep geri dönüşümle olunca daha bir zevkle çalışılıyor. Ben çok keyif alıyorum, kursiyerlerim de keyif alıyor. Burada atölyemiz küçük ama yaptığımız işler büyük." diye konuştu.

Atölyede kırılan bir avizeden yeniden cam elde ettiklerini aktaran Macit, şunları kaydetti:

"Buradaki avizemiz kırıldı. Biz dedik ki 'Deneyelim.' Gerçekten erittiğimizde çok güzel bir cam çıktı ve çok güzel de kolyeler yaptık. Cam bir sürpriz. Malzemeyi eritiyoruz, farklı renk çıkıyor, bazen aynı rengi çıkıyor. Bu dediğim sadece geri dönüşümde. Bir şişeyi atarken çok dikkat etmek lazım. Mesela evde bir bardak kırılıyor. 'Acaba bunu eritince ne şekilde çıkar?' diye düşünüyorum. Atarken bile dikkat ediyorum. Yolda bir şişe görüyorum, hoşuma gidiyor. 'Acaba insanlar bana bakıyor mu, eğilip alsam mı?' diye düşünüyorum. Çoğu zaman da aldığım oldu. Yeter ki geri dönüşümle bir şeyler çıkartalım. Her şey hazırdan ziyade atık durumda olanları değerlendirmek bizim için daha önemli."

- "Hayal dünyanız, bakış açınız değişiyor"

Kursiyerlerden Gülbahar Karahasan ise en başından bu yana katıldığı eğitimlerde her gün yeni bir teknik öğrendiklerini ve kurstan çok büyük bir keyif aldığını vurguladı.

Yaptıkları işin stres atmak için birebir olduğunu belirten Karahasan, "Hayal dünyanız, bakış açınız değişiyor. Bir yaptığınız camla ikincisi aynı çıkmıyor, tamamen siz yapıyorsunuz, çok keyifli. Başka tekrarı yok yani cezbediyor." ifadesini kullandı.

Karahasan, "Geri dönüşüm için şişeleri atmıyorum. Evde kırılan tabak, çanak ne varsa hepsini getirip kursta bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Renkli camları değerlendiriyoruz. Kırılan tabağı getirip sonra kolye olarak buradan eve gidebiliyoruz." dedi.

Emekli Selda Şensoy ise kursun kendisi için adeta terapi olduğunu dile getirerek, "Yaptığım geri dönüşüm camlarından kolyeler, küpeleri hem hediye ediyorum hem de satıyorum ve kazanç sağlıyorum. Objelerden sergilerde gösteride bulunuyoruz. Arkadaşlarımız ve hocamızla sosyalleşmiş oluyoruz, güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Hasta bakıcı olan Elveda Yılmaz da kurs sayesinde artık kırılan bir soda şişesini bile çöpe atmadıklarını ve değerlendirdiklerini anlattı.

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