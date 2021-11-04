YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. "Atık dönüşüm makinesi" öğrenciye yemek, vatandaşa para kazandıracak

"Atık dönüşüm makinesi" öğrenciye yemek, vatandaşa para kazandıracak

04.11.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin yapay zeka teknolojisiyle ürettiği makine, hem vatandaşlara alışveriş yapabilecekleri para puan kazandıracak hem de çöplerin geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayacak - Proje yürütücüsü Muhammet Taha Topalli: - "Bu cihazlara atılan atıklarla öğrenciler yemekhanede yemek yiyebilecek. Aynı zamanda da atıkların çöp olmadığını, bunların bir değerinin olduğunu insanlara çok güzel şekilde kanıtlamış olacağız. Bu şekilde geri dönüşüme ciddi bir destek vermiş olacağız"

İSMAİL HAKKI DEMİR - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin ATA Teknokent'te yapay zeka teknolojisiyle ürettiği katı atık makinesinin geri dönüşümü sayesinde, öğrenciler üniversitede ücretsiz yemek yiyebilecek, vatandaşlar da kazandıkları para puanla alışveriş yapabilecek.

Atatürk Üniversitesi öğrencileri Muhammet Taha Topalli, Ömer Faruk Gürbüz ve Ferhat Karabacak, hazırladıkları "Ekolojim Projesi" kapsamında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB), Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile ATA Teknokent'in desteğiyle yapay zeka teknolojisi kullanarak katı atıkları otomatik olarak ayrıştıran makine üretti.

Vatandaşlar, üniversite öğrencilerinin ürettiği makineye bıraktıkları atıklarla kazandıkları para puanları, market kartlarına yükleyebilecek ve makineden alacakları fişlerle de alışveriş yapabilecek.

Puanların bağış olarak da kullanılabileceği sistem sayesinde biriktirilen puanlar, mobil uygulama üzerinden kolayca kontrol edilebilecek.

Test amaçlı Atatürk Üniversitesinde kullanılan makineye, ilerleyen zamanlarda öğrenciler atık atıp kazandıkları geri dönüşüm puanları karşılığında, üniversite yemekhanesinde yemek de yiyebilecek.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Ekolojim Projesi yürütücülerinden Muhammet Taha Topalli, AA muhabirine, 2018'den bu yana bu sistemler üzerine çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'deki geri dönüşüm üzerine çalışan birkaç yerli üreticiden birisi olduklarını ifade eden Topalli, yerli üretimi desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.

Makinenin üretimindeki desteklerinden dolayı ATA Teknokent ve Erzurum Teknik Üniversitesi yönetimine teşekkür eden Topalli, birincisini yaptıkları makinenin üniversitede kullanıldığını anlattı.

Geri dönüşüm için önemli avantajlar sunan cihazın özelliklerine dikkati çeken Topalli, "Makinemiz atılan cam, plastik ve metalleri alıyor, bunlar karşılığında puan veriyor. Kullanıcıya 2022 itibarıyla da depozito ücretlerini de verecek." dedi.

- "Atıkların çöp değil, bir değerinin olduğunu kanıtlamış olacağız"

Atatürk Üniversitesine makinenin öğrencilere ekonomik getiri sağlaması adına öneride bulunduklarını aktaran Topalli, şunları kaydetti:

"Bu cihazlara atılan atıklarla öğrenciler yemekhanede yemek yiyebilecek. Aynı zamanda da atıkların çöp olmadığını, bunların bir değerinin olduğunu insanlara çok güzel bir şekilde kanıtlamış olacağız. Bu şekilde geri dönüşüme ciddi bir destek vermiş olacağız. Atıklar da depozito olacak. 2022'den itibaren bu sistemlerle beraber yurt dışından ithal ettiğimiz atıklarda azalma olacak. Yüzde 90 oranında kendi ülkemizde atıklarla geri dönüşümü destekleyeceğiz."

Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunu ve proje yürütücülerinden Ömer Faruk Gürbüz ise ürettikleri makinenin yapay zeka yönüne işaret ederek, şöyle konuştu:

"Makinemiz yapay zeka destekli olup hem barkodunu okuyup hem de ağırlığını ölçüyor. Aynı zamanda da veri tabanından doğrulama yapıyor. Farklı bir barkodu tanıtmanın önüne geçiyoruz. Bu şekilde sahteciliğin önüne geçmiş oluyoruz. Makinemiz dolmaya başladığında, plastik, cam ve metal bölümlerindeki sensörler aracılığıyla ilgili kurum ve kişiye bildirim gidiyor. İlgili kişi de çok kolay bir şekilde boşaltım işlemini gerçekleştiriyor."

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ferhat Karabacak da Türkiye'de 1 Ocak 2022'de kağıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlarda depozito sisteminin market ve alışveriş merkezlerinde geçerli olacağını hatırlattı.

Bu zorunluluktan yola çıkarak makinenin tasarımı için marketlerle iletişim kurduklarını söyleyen Karabacak, "Tasarımı yaparken market yetkililerinden bilgiler aldık. Onların istekleri doğrultusunda tasarım yaptık. Atıkların preslenerek daha az yer kaplamasını sağladık. Emsallerine göre en büyük hazneye sahip makineyi ürettik. Kolayca boşaltım yapabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem olduKorkunç olay! Arılardan kaçtı, piranalara yem oldu
PARTNER"Çocukken çok çirkindim""Çocukken çok çirkindim"
GÜNCELLEME - Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu son yolculuğuna uğurlandıGÜNCELLEME - Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 5 Kasım Cuma

İmsak
05:16
Sabah
06:41
Öğle
12:04
İkindi
14:50
Akşam
17:16
Yatsı
18:36

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Derman Eczanesi
Palandoken
Dadaş Eczanesi
Palandoken
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Hatay'da nehre atlayan 3 arkadaştan biri boğuldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Çukurca Kaymakamlığı, güvenlik güçleri ve korucularla ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.