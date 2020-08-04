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Atık kağıt fabrikasında çıkan yangın 13 saatte söndürüldü.

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.08.2020 13:02 | Son Güncelleme

Denizli’de, bir atık kağıt toplama fabrikasında çıkan ve 13 saatte kontrol alınan yangında tonlarca atık kağıt küle döndü.Edinilen bilgiye göre; Denizli’nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesinde faaliyet gösteren atık kağıt toplama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Denizli’de, bir atık kağıt toplama fabrikasında çıkan ve 13 saatte kontrol alınan yangında tonlarca atık kağıt küle döndü.
Edinilen bilgiye göre; Denizli’nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesinde faaliyet gösteren atık kağıt toplama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine yangına çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 18 itfaiye aracı, 52 itfaiye eri,4 su tankeri,2 ekskavatör yardımıyla 13 saatlik yoğun çalışma sonucu söndürülen yangında tonlarca atik kağıt küle döndü.
Öte yandan, maddi hasarın oluştuğu fabrikada yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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