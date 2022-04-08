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Atık kumaşlar ihtiyaç sahibi çocuk ve yaşlılar için bayramlık giysilere dönüşüyor

08.04.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Ulaş ilçesinde giyim üretim teknolojileri kursuna katılan 12 kadın, "Ulaşlı kadınlar el ele bayramlıklarınız bizden" sloganıyla defolu ürünler ve atık kumaşlardan ihtiyaç sahibi aileler için bayramlık giysi dikiyor - Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş: - "Şu anda sosyal yardım alan ailelerdeki 129 çocuğumuz ile 65 yaş üstü 84 vatandaşımız için giysi dikiyoruz. Hepsini bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmış olacağız"

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas'ın Ulaş ilçesinde tekstil fabrikalarından temin edilen defolu ürünler ve atık kumaşlardan yeni giysiler diken kadın kursiyerler, Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahibi aileleri sevindirecek.

Mesleki yetkinlik kazanmak için Halk Eğitimi Merkezindeki giyim üretim teknolojileri kursuna katılan kadın kursiyerler, sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdikleri çalışmalarla da örnek oluyor.

Valiliğin kent genelinde uygulamaya geçirdiği "700 fikir, 700 proje" kapsamına alınan "Sıfır Atık" projesiyle dikiş makinelerinin başına geçen kadınlar, fabrikalardan temin edilen atık kumaşları ve defolu ürünleri hünerli elleriyle yeni giysilere dönüştürüyor.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 ay önce başlattıkları projeyi, "Ulaşlı kadınlar el ele bayramlıklarınız bizden" sloganıyla yürüttüklerini söyledi.

- Atık kumaşlar sıfır maliyetle sıfır ürünlere dönüştürülüyor

Projeye gönül veren 12 kursiyerin, başta dezavantajlı ailelerin çocukları olmak üzere sosyal yardım kaydı bulunan aileler için çalıştıklarını anlatan Baş, şöyle konuştu:

"Bu çalışmamızla Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin Türkiye çapında yürüttüğü 'Sıfır Atık' projesine destek vermiş olduk. Sıfır maliyetle tekstil fabrikalarından topladığımız atık kumaşları burada sıfır ürün haline getiriyoruz. Her bir ürünümüz üst, alt ve iç giyimi kapsayacak şekilde 3 takımdan oluşuyor. Şu anda sosyal yardım alan ailelerdeki 129 çocuğumuz ile 65 yaş üstü 84 vatandaşımız için kıyafet dikiyoruz. Hepsini bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmış olacağız."

Baş, projenin kapsamını Ramazan Bayramı'ndan sonra daha da genişleteceklerine dikkati çekerek, "İlerleyen süreçte makine eksikliklerimizi de tamamlayarak daha çok vatandaşımız için farklı türlerde kıyafetler dikmeye devam edeceğiz. Ramazan Bayramı'ndan sonra kaymakamlığımızda 'giyim bank' şeklinde bir köşe oluşturacağız ve buraya gelen ihtiyaç sahibi aileler, giysileri bedenlerine göre kendileri seçip alacak." dedi.

- "Onları kendi çocuklarımın yerine koyuyorum"

Kursiyerlerden 39 yaşındaki Elif Yılmaz da ihtiyaç sahipleri için bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kendi çocukları yeni bir şey alındığında nasıl seviniyorsa ihtiyaç sahibi çocukların da aynı şekilde mutlu olacağını düşünerek çalıştığını belirten Yılmaz, "Onları kendi çocuklarımın yerine koyuyorum. Ayrıca kendi çocukluğum aklıma geliyor ve bu düşüncelerle ihtiyaç sahipleri için bir şeyler yapınca çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden iki çocuk annesi 38 yaşındaki Nesrin Kip de evde televizyon karşısında ya da sosyal medyada vakit öldürmektense ihtiyaç sahipleri için bir şeyler üretmenin huzur ve mutluluk verdiğini aktardı.

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