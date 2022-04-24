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Atık malzemeler kadınların elinde oyuncağa dönüşüyor

24.04.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerleri, kumaş, iplik, boncuk ve düğme atıklarından çeşitli oyuncaklar yapıyor - Kursiyerler, yaptıkları oyuncaklarla okullardaki ihtiyaç sahibi çocukları sevindirecek

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana Olgunlaşma Enstitüsü, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında evlerde ya da atölyelerde kullanılan malzemelerden arta kalan atıklarla çocukların yüzünü güldürmek için çalışıyor.

Dekoratif el sanatları atölyesinde kursiyer kadınlar, derslerde öğrendikleri farklı bebek yapım teknikleriyle atık kumaş, iplik, boncuk, düğme gibi malzemelerden oyuncak yapıyor.

Proje kapsamında atölyenin yanı sıra evlerindeki atıkları da değerlendiren kursiyerler, yaptıkları oyuncaklarla okullardaki ihtiyaç sahibi çocukları kısa süre içerisinde sevindirecek.

Dekoratif El Sanatları Öğretmeni Müge Boyacı, AA muhabirine, moda ve sanat tasarımdan kuyumculuk alanına, el sanatlarından seramik ve cam işlemeye kadar farklı bölümlerin bulunduğu enstitülerinin atölyelerinden çok fazla atık malzeme çıktığını söyledi.

Bu atıkları değerlendirmek ve "Sıfır Atık Projesi"ne destek olmak amacıyla 12 kursiyerle çalışma yaptıklarını anlatan Boyacı, çalışmayla hem farklı tekniklerle tasarım yapmayı öğrettiklerini hem de atıkları değerlendirdiklerini belirtti.

Atölyede atık malzemelerden bebeklerden hayvanlara kadar çok sayıda oyuncak yaptıklarını ifade eden Boyacı, şöyle devam etti:

"El sanatlarında çok fazla atık malzemelerimiz oluyor. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz diye düşündük. 12 öğrencimizle (kursiyer) hem evlerindeki hem de atölyedeki malzemeleri, çorapları, pamukları, iplikleri değerlendirmek adına doğaya da katkı olsun, çocukları sevindirelim amacıyla projeye destek olduk. Yaptığımız oyuncaklarda çocukların sağlıklarına önem verecek ipler tercih ettik, pamuklu çorapları kullandık."

Boyacı, atık malzemelerden yapılan oyuncakları ihtiyaç sahibi çocukları sevindirmek adına bir okula vereceklerini belirtti.

- "Artık evdeki hiçbir şeyi atmıyoruz"

Üç çocuk annesi Müge Civan, enstitü sayesinde evindeki ve atölyedeki atıkları en iyi şekilde değerlendirdiklerini anlattı.

Yaptığı oyuncaklarda çocuklarının küçük gelen çoraplarını kullandığını dile getiren Civan, "İnşallah bu oyuncaklarla başka çocukları sevindireceğiz. Artık evdeki hiçbir şeyi atmıyoruz bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Evinden getirdiği kumaştan ipliğe kadar her türlü atığı değerlendirerek bebek yapan Aslı Aka, "Daha önce atıkları çöpe atıyordum. Burada değerlendirmenin ne olduğunu anladım. Artık evde 'bunu atmayayım mutlaka değerlenecek' diye düşünüyorum. Çok yararlı bir proje, çocuklara da katkımız olduğu için çok mutluyuz." diye konuştu.

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