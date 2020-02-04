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Atık malzemeler kadınların ellerinde yeniden hayat buluyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.02.2020 10:20 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Serçeköy Kurs Merkezi’nde kadınlar çevreye katkı sağlayacak olan “Atık kağıt ve muhtelif ambalajlardan aksesuar yapımı” eğitimi alıyor.Her türlü duyarlılığı ile hareket eden Efeler Belediyesi; israfın önlenmesi, atıkların değerlendirilmesi ve dönüşümün sağlanması adına açtığı kurslarla da dikkat çekiyor.

Efeler Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Serçeköy Kurs Merkezi’nde kadınlar çevreye katkı sağlayacak olan “Atık kağıt ve muhtelif ambalajlardan aksesuar yapımı” eğitimi alıyor.
Her türlü duyarlılığı ile hareket eden Efeler Belediyesi; israfın önlenmesi, atıkların değerlendirilmesi ve dönüşümün sağlanması adına açtığı kurslarla da dikkat çekiyor. Kırsal kesimde yaşayan kadınlar, atıkları değerlendirerek yaptıkları ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlayacaklar.
Açılan kurslarla ilgili memnuniyetini dile getiren kursiyerler “Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay, çevre ve kadın dostu başkan olduğunu böyle bir projeyle yine ispatlamıştır, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu kursla evlerimizde kullanmadığımız birçok malzemenin geri dönüşüm ile değerlendirilmesini öğreniyoruz. İleride ürettiğimiz bu ürünleri açılacak olan el işi sergilerinde satarak, ailemizin bütçesine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz“ ifadelerini kullandı.

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