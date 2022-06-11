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Atık malzemeler kız meslek lisesi öğrencilerinin elinde şekilleniyor

11.06.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, doğadaki atık malzemelerle tekstil fabrikalarındaki atıl kumaşlardan dekoratif ürünler ve aksesuarlar tasarlayarak el becerilerini geliştirmenin yanında geri dönüşüme de katkı sağlıyor - El Sanatları Bölümü Alan Şefi Hatice Kaya: - "Çok güzel çalışmalar ortaya çıktı. Öğrencilerimiz kullandıkları her parçanın nereden geldiğini ve ne şekle dönüştüğünü görerek öğrenmiş oldu"

ÖMER ÜRER - Düzce'de kız meslek lisesi öğrencileri, doğadaki atık malzemelerle tekstil fabrikalarındaki atıl kumaşları dekoratif ürünlere dönüştürüyor.

Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım, El Sanatları ve Edebiyat Bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde atık malzemeleri değerlendirmek için harekete geçti.

Öğrenciler, bir yıl boyunca doğadan topladıkları kaya ve ağaç parçaları gibi atık malzemeler ile tekstil fabrikalarından elde ettikleri atıl kumaşları okulun atölyesinde çeşitli dekoratif ürünler ile çanta, şapka gibi aksesuarlara dönüştürerek hem el becerilerini geliştiriyor hem de geri dönüşüme katkıda bulunuyor.

Çevre bilinci de gelişen öğrenciler, atık malzemeleri de kullanarak oluşturdukları "mini kütüphane" okuma alışkanlıklarını geliştiriyor.

- "Her atık malzeme bizim için değer ifade ediyor"

El Sanatları Alan Şefi Hatice Kaya, AA muhabirine, çalışmalarında kullandıkları her atık malzemenin kendileri için değer ifade ettiğini söyledi.

İşlevselliğini yitirmiş her malzemeyi geri dönüşüme kazandırmak istediklerini dile getiren Kaya, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kaya, doğada bulunan taş ve ağaç parçaları ile tekstil fabrikalarındaki atıl kumaşlara öğrencilerle adeta yeniden hayat verdiklerini belirterek, öğrencilerin hayal gücünü kullanarak çeşitli ürünler tasarladığını anlattı.

Öğrencilerde çevre konusunda farkındalık oluştuğunu aktaran Kaya, "Çok güzel çalışmalar ortaya çıktı. Öğrencilerimiz kullandıkları her parçanın nereden geldiğini ve ne şekle dönüştüğünü görerek öğrenmiş oldu. Geri dönüşümün önemini anlamış oldular." dedi.

Kaya, daha yaşanabilir bir dünya için doğayı korumanın önemine işaret ederek, sözlerini, "Çalışmayla öğrencilerimiz yaşanabilir bir dünyaya sahip olduğumuzu anlayacaklar. Çalışmalarda doğa temasını işledik, çok etkilendiler. Her ürünümüzde bir doğa malzemesi kullandık. Hem dönüştürdük hem tekrar kullanıma kazandırdık hem de doğa sevgisini aşıladık." diye tamamladı.

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