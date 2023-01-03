YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Atık malzemelerden havalimanı tasarlandı

Atık malzemelerden havalimanı tasarlandı

03.01.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler atık malzemelerden havalimanı ve uçak tasarladı. Öğr. Gör. Ali Tolga Türkoğlu, “Hazırlanan ürünlerden biri havalimanını uygulamalı bir şekilde anlatacak tasarıma sahip. Bir diğer üründe yine büyük bir havalimanı modellemesi ve çalıştırılabilir uçak modellemesi bulunuyor” dedi.

Atık malzemelerden havalimanı tasarlandı

İstanbul Topkapı Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Uçak Teknolojisi programları sürdürülebilirliğe dikkat çeken önemli bir projeye imza attı. Günlük hayatta kullanılmayan malzemelerden hazırlanan havacılık ve modelleme projeleri büyük beğeni topladı. Havacılıkta geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekmek istediklerini ifade eden proje danışmanı Öğr. Gör Ali Tolga Türkoğlu, “Amacımız kaynak tasarrufuna dikkat çekmek ve sosyal farkındalık sağlamaktı” dedi.
“Kornişten kanat, borudan gövde yapıldı”

“Öğrencilerimle birlikte sosyal yaşantımızda kağıt, plastik, cam ve metal olarak ayrıştırabileceğimiz ve kullanılamaz durumda olan maddelerden birbirinden farklı ve üretken projelere imza attık” diyen Türkoğlu, “Örneklendirmek gerekirse, kullanılmayan ya da kırık tül kornişlerinden uçak kanadı yapıldı; patlayan ve kullanılamaz durumda olan plastik borulardan model uçak gövdesi hazırlandı; kullanılmayan pet şişeler ile havacılıkta önemli bir yere sahip çeşitli ürünler elde edildi” değerlendirmesinde bulundu.

Projede havacılık ile sanatın buluşturulduğunun da altını çizen Öğr. Gör. Ali Tolga Türkoğlu, “Hazırlanan ürünlerden biri havalimanını uygulamalı bir şekilde anlatacak tasarıma sahip. Bir diğer üründe yine büyük bir havalimanı modellemesi ve çalıştırılabilir uçak modellemesi görüyoruz” dedi.

“ÖĞRENCİLER SEKTÖRDE FARK OLUŞTURACAK”

Havacılık alanında kaynakların doğru kullanılması ve sıfır atık hedefinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Türkoğlu, “Havacılıkta sürdürülebilirlik noktasında karbon emisyonunun giderek düşürülmesi hedeflenmekte ve bu hedef projelerle desteklenmektedir. Öğrencilerimiz projeleri kendi oluşturdukları ekiplerle gerekli tüm adımları izleyerek gerçekleştirmiştir. Öğrencilerimiz üretkenliklerini, hayal güçlerini, ekip çalışmasında ne kadar başarılı olduklarını ortaya çıkardığı ürünlerle göstermişlerdir. Ortaya çıkan ürünler öğrencilerimizin başarısının ve sektörde üretken kişilikleriyle ön plana çıkacak iyi birer ekip oyuncusu olabileceklerinin ispatı niteliğindedir” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuzla’da veteriner ile Angel isimli aslan arasındaki sevgi bağı görenleri şaşırtıyorTuzla’da veteriner ile Angel isimli aslan arasındaki sevgi bağı görenleri şaşırtıyor
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölüKahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 ölü
Genç kız yılbaşı gecesi kendini vurduGenç kız yılbaşı gecesi kendini vurdu
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Ocak Salı

İmsak
06:50
Sabah
08:22
Öğle
13:13
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:21
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.