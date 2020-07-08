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Atık malzemelerle kızına güneş panelli akülü araç yaptı

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.07.2020 17:31 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir elektrik teknisyeni atık malzeme ve materyalleri değerlendirerek, drone ve akülü iki tane araba imal etti.Manyas Atatürk Mahallesinde ikamet eden ve Bandırma’da özel bir rüzgar enerji santralında çalışan 38 yaşındaki Mustafa Süner hurdacılardan temin ettiği materyalleri değerlendirerek, kızına güneş enerjisiyle çalışan adet akülü araba imal etti.

Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir elektrik teknisyeni atık malzeme ve materyalleri değerlendirerek, drone ve akülü iki tane araba imal etti.
Manyas Atatürk Mahallesinde ikamet eden ve Bandırma’da özel bir rüzgar enerji santralında çalışan 38 yaşındaki Mustafa Süner hurdacılardan temin ettiği materyalleri değerlendirerek, kızına güneş enerjisiyle çalışan adet akülü araba imal etti. Evinin bodrum katında bir odayı atölyeye döndüren Süner burada boş vakitlerinde hurdacılardan temin ettiği materyallerden çeşitli elektrikli ve elektronik araçlar üretiyor.
Elektrik teknisyeni Mustafa Süner güneş enerjisiyle şarj edilen akülü araç için ise " Bu aracı 30 liraya hurdacıdan aldım, hurda şeklindeydi, hiçbir şekilde yürür durumda değildi. Direksiyonu, bataryaları, tekerlekleri eksikti, bu aracın en önemli özelliği güneş paneli ile kendi kendini şarj etmesidir. Güneş panelinden aldığı enerjiyi, elektronik kart sayesinde aküye iletiyor, ekstra şarj etmemize gerek kalmıyor. Babasının kendisine akülü araba yapmasından mutlu olan 8 yaşında ki kızı Zeynep Süner ise “Babama teşekkür ediyorum, canım sıkıldığı zaman, hava güzel olduğu zaman bunu sürüyorum” dedi.

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