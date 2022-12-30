YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Atık malzemelerle kurulan kütüphane renkli ortamıyla öğrencilerin ilgisini çekiyor

Atık malzemelerle kurulan kütüphane renkli ortamıyla öğrencilerin ilgisini çekiyor

30.12.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da Ozanlar Şehit Mustafa Özen İlkokulu öğrencileri, öğretmen ve veliler tarafından atık malzemelerden oluşturulan kütüphanede hem kitap okuma alışkanlığı kazanıyor hem de çevre konusunda bilinçleniyor.

Adapazarı ilçesindeki Ozanlar Şehit Mustafa Özen İlkokulunun bir bölümünde geçen yıl, "Sıfır Atık" projesi kapsamında öğretmen ve veliler tarafından tamamen atık malzemelerden kütüphane oluşturuldu.

Plastik şişe kapaklarından perde, limon kasalarından raf, palet ve okulun eski sıralarından masa, sandalyenin yanı sıra duvara çizilen renkli resimlerle hazırlanan kütüphane öğrencilerin ilgisini çekiyor.

Okuma saatlerini adeta iple çeken öğrenciler, eğlenceli bir ortamda kitap okumanın mutluluğunu yaşıyor.

"KÜTÜPHANEMİZİN HER KÖŞESİNDE ATIK MALZEMELER KULLANILDI"

Okul Müdürü Elif Ulu, AA muhabirine, çocuklarda çevre bilincini oluşturmak adına bir çalışma yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Ulu, kütüphaneyle bunu sağladıklarını ve güzel sonuçlar aldıklarını anlatarak, "Kütüphanemizin her köşesinde atık malzemeler kullanıldı, hiç hazır malzeme yok." dedi.

Öğrencilerin memnun olduğunu aktaran Ulu, "Kütüphaneye gelmek için sürekli sıraya giriyor, burayı merak ediyorlar. Onların günlük hayatında da bilinç oluştu, benim için önemli olan da bu. 'Müdürüm, elimdeki bu malzemelerle ne yapabilirim?' diye soruyorlar. Evde de sınıfta da atık malzemelerin nasıl kullanılır hale getirileceğiyle ilgili de bilinç oluşturduk." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLER BURAYA GELMEYE BAYILIYOR"

Müdür Yardımcısı Erdal Duman da öğrencilere hem okuma alışkanlığı hem de çevre bilinci kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kütüphanenin oluşturulmasına öncülük eden Duman, el birliğiyle emek vererek kurdukları kütüphaneyle güzel bir ortam oluşturduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız burada daha sıcak bir ortam buluyor. Kitap okumayı seviyor ve burada bulunmaktan hoşlanıyor. Bu da bizim için son derece önemli. Öğrenciler buraya gelmeye bayılıyorlar, burada olmayı çok seviyorlar. Okuma saatlerinde sınıfları sırayla alarak öğrencilerin buradan faydalanmasını sağlıyoruz."

"BURASI SINIFTAN DAHA EĞLENCELİ"

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Hira Nur Ökten, kütüphanenin çok güzel olduğunu belirterek, "Duvarları boyalı çok güzel, her yer kitap dolu. En eğlenceli yer burası ve en eğlenceli kitaplar da burada. Okuma saatlerinde buraya geliyoruz, çok eğleniyoruz. Burası sınıftan daha eğlenceli." diye konuştu.

Öğrenci Ömer Asaf Uça da okuma saatlerinde kütüphaneye geldiklerini dile getirerek, bu ortamda kitap okumaktan keyif aldığını kaydetti.

Zeynep Duru İşgüzar ise kütüphanede yer alan, üzerinde çeşitli bilgiler yazılı kağıtların bulunduğu "Bilgi Kuyusu"nu beğendiğine değinerek, "Oradan kağıtları okuyoruz. İçinde bilmeceler, çeşitli bilgiler oluyor çok güzel." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya, Karabük ve Bolu'da sis etkili oluyorSakarya, Karabük ve Bolu'da sis etkili oluyor
Adıyaman'da tütün üretim tesisi açıldıAdıyaman'da tütün üretim tesisi açıldı
İstanbul’da SGK önünde EYT kuyruğuİstanbul’da SGK önünde EYT kuyruğu
Anahtar Kelimeler:
Adapazarı Türkçe dersi kütüphane

Sakarya Namaz Vakitleri 30 Aralık Cuma

İmsak
06:43
Sabah
08:15
Öğle
13:06
İkindi
15:25
Akşam
17:46
Yatsı
19:12
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Bu yılbaşında kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediye...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.