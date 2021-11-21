Atık su döküldüğü iddia edilen Dilderesi'nden numune alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Dilderesi'ne atık su döküldüğü iddiaları üzerine sudan numune alınarak inceleme başlatıldı.

Mimarsinan Mahallesi'nden geçen Dilderesi'ne atık su aktığı iddiası üzerine harekete geçildi.

Bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, dere yatağı ve suyun deşarj noktasından numune aldı.

Konuyla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



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