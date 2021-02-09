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Atık tutucu, çöplerin denize gelmesini engelliyor

09.02.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Atık tutucu, çöplerin denize gelmesini engelliyor

Doğa Koruma Merkezi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Coca-Cola Vakfı desteğiyle ve Kemer Belediyesi iş birliğinde yürütülen Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi kapsamında “Atık Tutucu Sistemi” atık ve çöpleri topluyor.Kemer’den geçerek Akdeniz’e ulaşan Karabucak Deresi için tasarlanan Atık Tutucu Sisteminin, denize giden atıkların önüne geçilmesi, bu atıkların görünür kılınması ve böylece kamuoyunun bilinçlendirilmesi açısından da önemli bir işlevi oluyor.Akışı mevsimsel yağışlara bağlı olan akarsuda, yağış ve akış koşulları dikkate alınarak ve çözüm odaklı projelendirilen sistem, sanatsal tasarımıyla da dikkat çekiyor.İlk olarak Kemer-Karabucak Deresi için tasarlanan ve şu anda aktif olarak uygulanan atık tutucu sistemi, çevreye duyarlı tasarım formu, teknik detayları ve estetik değerleriyle dikkat çekiyor.Sistem, akarsuyla taşınan suyun bir bölümü, engeller vasıtasıyla filtreleme elemanlarına yönlendirdiği ve bu engellerin su içerisindeki katı atıkları tuttuğu ve atıkların denize iletilmesini engellediği biliniyor.

Doğa Koruma Merkezi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Coca-Cola Vakfı desteğiyle ve Kemer Belediyesi iş birliğinde yürütülen Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi kapsamında “Atık Tutucu Sistemi” atık ve çöpleri topluyor.
Kemer’den geçerek Akdeniz’e ulaşan Karabucak Deresi için tasarlanan Atık Tutucu Sisteminin, denize giden atıkların önüne geçilmesi, bu atıkların görünür kılınması ve böylece kamuoyunun bilinçlendirilmesi açısından da önemli bir işlevi oluyor.
Akışı mevsimsel yağışlara bağlı olan akarsuda, yağış ve akış koşulları dikkate alınarak ve çözüm odaklı projelendirilen sistem, sanatsal tasarımıyla da dikkat çekiyor.İlk olarak Kemer-Karabucak Deresi için tasarlanan ve şu anda aktif olarak uygulanan atık tutucu sistemi, çevreye duyarlı tasarım formu, teknik detayları ve estetik değerleriyle dikkat çekiyor.
Sistem, akarsuyla taşınan suyun bir bölümü, engeller vasıtasıyla filtreleme elemanlarına yönlendirdiği ve bu engellerin su içerisindeki katı atıkları tuttuğu ve atıkların denize iletilmesini engellediği biliniyor. Sistem, şiddetli yağışlar nedeniyle akarsuyun getirdiği plastik, şişe, her türlü pil ve batarya, poşet, metal parçaları, sigara izmariti, kullanılmış maske, eldiven, kablo gibi katı atıkların denize ulaşmasını önlüyor.

Atık tutucu, çöplerin denize gelmesini engelliyor

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