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Atık tutucu sistem ile çöplerin denize ulaşması engelleniyor

13.12.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi çerçevesinde geçen yıl hayata geçirilen “Atık Tutucu Sistemi” sayesinde dere içinde biriken çöplerin denize ulaşımı engelleniyor.

Kemer’den geçerek Akdeniz’e ulaşan Karapınar Deresi için tasarlanan Atık Tutucu Sistemi, denize giden atıkların önüne geçilmesi, bu atıkların görünür kılınması ve böylece kamuoyunun bilinçlendirilmesi açısından da önemli bir işlevi oluyor.

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karapınar Deresindeki atık tutucuda biriken çöpleri ve dere içinde genel temizlik çalışması yaptı.

Yağışların başlamasıyla ilçe genelinde mazgal ve dere temizliği çalışmalarına hız veren belediye ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında tedbir alıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Kemer’i daha temiz bir ilçe haline getirmek için daha önce başlattıkları “Atık tutucu sistem” ile çöplerin denize ulaşmasını engellediklerini söyledi.
Yağışların artmasıyla beraber ilçe genelinde yaşanabilecek tüm olumsuz durumlara karşı tedbirlerini aldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “Kemer Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Şiddetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek su ve sel baskınlarına karşı önlemlerimizi aldık. Mazgalların temizliğinin yanı sıra dere içlerinde de temizlik yapıyoruz. Derelerin taşmamasını sağlıyoruz. Daha önce başlattığımız proje çerçevesinde Karapınar Deresi içine kurulan atık tutucu sistem sayesinde biriken çöpleri de ekiplerimiz temizliyor. Kemer Belediyesi halkı için üretmeye ve çalışmaya devam edecektir” diye konuştu.

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