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Atık variller sıcak yuva oldu

17.02.2021 08:57 | Son Güncelleme:
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Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü, “Yuvaya Dönüşen Variller” ile atık varilleri sokak hayvanlarına sıcak yuvaya dönüştürecek.Kızılcahamam ilçe sınırları içerisindeki atık varilleri toplayan Sıfır Atık Müdürlüğü, park ve bahçelerde kedi ve köpek kulübesi olarak dönüşüm yapacak.

Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü, “Yuvaya Dönüşen Variller” ile atık varilleri sokak hayvanlarına sıcak yuvaya dönüştürecek.
Kızılcahamam ilçe sınırları içerisindeki atık varilleri toplayan Sıfır Atık Müdürlüğü, park ve bahçelerde kedi ve köpek kulübesi olarak dönüşüm yapacak. Variller titizlikle kesilerek kapak açılıyor, dışı boyanan varillerin içerisine atık palet tahtaları döşenerek hayvanların rahat yatması sağlanıyor. Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan bu çalışma ile sokak hayvanlarına sıcak bir yuva kazandırmak, geri dönüşüm konusuna dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

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