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Atiker Konyaspor 2 - 0 Antalyaspor (Spor Toto Süper Lig)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.01.2019 18:15 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçında Atiker Konyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, puanı 31'e yükselterek maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

Atiker Konyaspor 2 - 0 Antalyaspor (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Atiker Konyaspor, taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk etti. Atiker Konyaspor, 90 dakika sonunda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman'ın göreve gelmesinin ardında ligde oynadığı 7 maçta sadece 1 kez kaybedip 14 puan topladı. Aykut Kocaman döneminden önce Atiker Konyaspor ligde oynadığı 12 maçta kalesini 4 kez gole kapatırken, Kocaman'ın göreve gelmesinin ardından ligdeki 3'ünde gol yememeyi başardılar.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Marko Jevtovic, 56. dakikada Nejc Skubic kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Atiker Konyaspor puanını 31'e çıkarırken, Antalyaspor 28 puanda kaldı.

Ligin 20. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Konyaspor öne geçti. Skubic'in sağ kanattan pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Jevtovic'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
34. dakikada Fofana'nın ceza sahası içine gönderdiği topu Traore, Skubic'e indirdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Boffin'den seken meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada Milosevic'in ceza sahası içerisine gönderdiği pasında Traore'nin şutunu defans uzaklaştırdı.
56. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Volkan Fındıklı'nın uzun pasında, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Skubic'in vuruşunda uzak direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
68. dakikada Hakan Özmert'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde topa yükselen Salih Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
76. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası içiresindeki sert şutu yandan auta gitti.
84. dakikada Yatabare'nin Milosevic'le yaptığı duvar pasında kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutu üstten auta gitti.
88. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan korner atışında, ceza sahası içinde topa yükselen Mevlüt Erdinç'in vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Traore (Dk. 87 Mücahit Can Akçay), Milosevic, Fofana (Dk. 73 Diagne), Jahovic (Dk. 76 Yatabare)
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Chico (Dk. 87 Harun Alpsoy), Cissokho, Drole, Zeki Yıldırım (Dk. 46 Mevlüt Erdinç), Hakan Özmert, Serdar Özkan (Dk. 46 Doğukan Sinik), Doukara
Goller: Dk. 10 Jevtovic, Dk. 56 Skubic (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Drole (Antalyaspor), Dk. 81 Traore (Atiker Konyaspor)

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