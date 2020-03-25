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Atıklar gelecek için toplanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 25.03.2020 14:26 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi tarafından ilkler arasında yer alan ve Türkiye’de bir çok belediyeye örnek olan Atık Getirme Merkezi’nde bugüne kadar çevreye zarar verebilecek tonlarca nitelikli atığın geri dönüştürülmesini sağladı.Geri dönüştürülen atıklardan birisi de hacimli atıklar.

Atıklar gelecek için toplanıyor

Körfez Belediyesi tarafından ilkler arasında yer alan ve Türkiye’de bir çok belediyeye örnek olan Atık Getirme Merkezi’nde bugüne kadar çevreye zarar verebilecek tonlarca nitelikli atığın geri dönüştürülmesini sağladı.
Geri dönüştürülen atıklardan birisi de hacimli atıklar. Ekipler, ‘arayın alalım’ denilmesine rağmen rastgele çevreye bırakılan hacimsel atıkları da tek tek topluyor.
Bu kapsamda 2018 yılında 772 ton, 2019 yılında ise 591 ton mobilya atığını toplayan ve geri dönüştüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan daha duyarlı olmasını istiyor. Yetkililer, “Doğa ve çevre konusundaki hassasiyetimizi taviz vermeden devam ettireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Halkımızdan, uyguladığımız geri dönüşüm projelerine destek vermelerini rica ediyoruz" dediler.

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