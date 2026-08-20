Dominik Livakovic, Barcelona yolunda! Anlaşma tamam, bonservis belli oldu

Kadrosundaki yabancı sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda. Dominik Livakovic adım adım Barcelona yolunda. İspanyol devi ile Hırvat kaleci arasındaki bireysel görüşmelerden anlaşma çıktı.

3 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMESİ BEKLENİYOR

Livakovic ile anlaşan Barcelona şimdi de sarı lacivertli ekiple masaya oturdu. HT Spor'da yer alan bilgilere göre Barcelona'nın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Livakovic için 3 milyon euro bandında bir ödeme yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Hırvat kaleci 2023 yılında Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye 6 milyon 650 bin euro karşılığında transfer olmuştu. Büyük umutlarla transfer edilen Livakovic beklentilerin altında kalmış ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Livakovic geçen sezon önce Girona'ya kiralanmıştı. Burada maça çıkmadan eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı. Hırvat eldiven Fenerbahçe'de toplam 74 maça çıktı.