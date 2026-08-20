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Dominik Livakovic, Barcelona yolunda! Anlaşma tamam, bonservis belli oldu

Fenerbahçe'nin Hırvat filebekçisi Dominik Livakovic ile Barcelona arasında bireysel şartlarda anlaşma sağladı. Sırada Fenerbahçe ile Barcelona arasında yapılacak görüşmeler var. Livakovic için istenen bonservis bedeli belli oldu. İşte tüm detaylar...

Dominik Livakovic, Barcelona yolunda! Anlaşma tamam, bonservis belli oldu
Melih Kadir Yılmaz

Kadrosundaki yabancı sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yolda. Dominik Livakovic adım adım Barcelona yolunda. İspanyol devi ile Hırvat kaleci arasındaki bireysel görüşmelerden anlaşma çıktı.

Dominik Livakovic, Barcelona yolunda! Anlaşma tamam, bonservis belli oldu 1

3 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMESİ BEKLENİYOR

Livakovic ile anlaşan Barcelona şimdi de sarı lacivertli ekiple masaya oturdu. HT Spor'da yer alan bilgilere göre Barcelona'nın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Livakovic için 3 milyon euro bandında bir ödeme yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Hırvat kaleci 2023 yılında Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye 6 milyon 650 bin euro karşılığında transfer olmuştu. Büyük umutlarla transfer edilen Livakovic beklentilerin altında kalmış ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Livakovic geçen sezon önce Girona'ya kiralanmıştı. Burada maça çıkmadan eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı. Hırvat eldiven Fenerbahçe'de toplam 74 maça çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona fenerbahçe Dominik Livakovic
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