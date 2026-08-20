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Cem Yılmaz cenaze töreninde ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 66 yaşında hayatını kaybeden Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç'ın cenaze töreninde ortaya çıktı. Cem Yılmaz'ı görenler tanımakta zorlandı.

Cem Yılmaz cenaze töreninde ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı
Öznur Yaslı İkier

Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu'nun kurucusu Birol Altınkılıç, Monte Carlo'da geçirdiği ani kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetmişti. Beklenmedik ölümüyle ailesini, çalışma arkadaşlarını ve iş dünyasını yasa boğan Altınkılıç, İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Rahmi Koç ve Ali Koç'tan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a kadar pek çok tanınmış ismin katıldığı törende Cem Yılmaz da 'kıymetli ağabeyim' diye andığı Birol Altınkılıç'a son görevini yerine getirmek için oradaydı.

Cem Yılmaz cenaze töreninde ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı 1

Cenazeden gelen görüntülerde Cem Yılmaz'ı ilk bakışta tanımak kolay olmadı. Cem Yılmaz yerine; uzamış saçları, boyanmış bıyıkları ve sakalıyla neredeyse baştan aşağı Arif Işık'a dönüşmüş bir Cem Yılmaz vardı.

Cem Yılmaz cenaze töreninde ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı 2

YORUM YAĞDI
GORA 4 GORA çekimlerine devam eden Cem Yılmaz adeta o karakter ile bütünlemiş. Cem Yılmaz'ın görüntülerine; 'Film rolünde adam', 'Arif Işık tiplemesi, devamlılık diye bir şey var', 'Cem Yılmaz’a ne olmuş öyle', 'Setten çıkıp gelmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
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