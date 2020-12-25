YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Atıklar yılbaşı ağacına dönüştürüldü

Atıklar yılbaşı ağacına dönüştürüldü

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.12.2020 22:58 | Son Güncelleme

Erdek Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı personel farkındalık oluşturmak amacı ile geri dönüştürülebilen atıklardan yılbaşı ağacı yaptı.Çevre Koruma Kontrol Müdürü Öznur Ak Alakuş ve personeli, gönüllü olarak uyguladıkları proje vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Erdek Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı personel farkındalık oluşturmak amacı ile geri dönüştürülebilen atıklardan yılbaşı ağacı yaptı.
Çevre Koruma Kontrol Müdürü Öznur Ak Alakuş ve personeli, gönüllü olarak uyguladıkları proje vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Farkındalık oluşturmak için evlerinde biriktirdikleri plastik, karton ve kompozit atıklardan yılbaşı ağacı oluşturan çevreciler, atık giysilerden ise kardan adam yaptı. Geri kazanımın, geri dönüşümün hem çevreci bir uygulama hem atıkların değerlendirilmesi adına etkili bir yöntem olduğuna dikkat çeken Çevre Koruma Kontrol Müdürü Öznur Alakuş yaptığı açıklamada "Gelecek için geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması ve toplumun çoğunluğunun kaynağında ayrı toplama alışkanlığı edinmesi önem taşıyor. Bizlerde örnek teşkil etmek için evlerimizde topladığımız plastik, kağıt, karton ve kompozit atıklardan yılbaşı ağacı oluşturduk. Atık giysilerden kardan adamımızı yaptık. Atık çorap ve hediye paket kağıtları ile ağacımızı süsledik. Yılbaşı ağacımızın yapımında yumurta kutuları, kağıt havlu ruloları, su şişesi, süt kutusu, sabun kutuları, deterjan kutuları, maske kutusu ve aklınıza gelebilecek evlerimizden çıkan her türlü ambalaj atıkları kullandık” diye konuştu.
Ayrıca 2021 yılı dileklerini kartonlara yazarak atık askıya astıklarını dile getiren Alakuş “Amacımız atıkların kaynağından ayrı ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılarak çevremizi ve doğamızı korumak. Geleceğimiz çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmaktır. Bireylere düşen en önemli görev, geri kazanılabilir atıkları evlerimizde, işyerlerimizde, kaynağında yani çıktığı yerde, ıslak çöpe karıştırmadan ayrı biriktirmek ve bunları yerel yönetimlerce oluşturulan toplama sistemine vermek” diyerek sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:50
Sabah
08:20
Öğle
13:14
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:21

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Beril Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Yeni Kavunoğlu Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Bilgi Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.