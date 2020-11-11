Atıksu arıtma tesislerinin çamurundan enerji üretilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fizibilite çalışmaları tamamlanan 250 milyon lira yatırım bedelli “Hurma Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi” ile arıtma çamurundan elektrik enerjisi üretilecek. Kalkınma Bakanlığı tarafından fizibilite çalışmaları onaylanan tesis faaliyete geçtiğinde arıtma çamuru sorun olmaktan çıkacak.

Kentin geleceği için hayati öneme sahip “Hurma Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi” için çalışmalarını tamamlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, çevreci tesisi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakanlık Fizibilite Raporu onaylanan tesis ile Antalya’nın 2070 yılı projeksiyonlarına göre atıksu geleceği ve çamur bertarafı da şekillendirilmiş olacak.

250 milyon liralık yatırım

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesini önlemek adına büyük öneme sahip olan “Hurma Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi” için 250 milyon TL’lik bir yatırım yapılacak. Geri kazanım tesisinde ASAT Genel Müdürlüğü’ne ait 29 arıtma tesisinden çıkan çamurlar yakılarak enerjiye dönüştürülecek. Proje kapsamında atıksu arıtma tesislerinden çıkacak çamuru kurutmak, yakmak ve yakma sonucu çıkacak buharı ısı enerjisine çevirmek üzere geri kazanım sistemleri oluşturulacak.