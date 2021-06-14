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Atıl araziye ekilen mısırın geliri çocuklara oyun parkı ve spor alanı oluyor

14.06.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de kiraladığı kamu arazisine ekilen mısırın satışından elde ettiği gelirle ilçeye oyun parkı ve halı saha kazandıran Gölyaka Belediyesi, projesiyle çocukları sevindirirken üretime de katkı sağlıyor - Belediye Başkanı Yakup Demircan: - "Belediye olarak gençlere yönelik halı saha, voleybol ve basketbol sahaları yapıyoruz. Amacımız hem gençlerin isteklerini yerine getirmek hem de ekonomiye katkı sağlamak"

ÖMER ÜRER - Düzce'de atıl durumdaki kamu arazisini kiralayarak mısır eken Gölyaka Belediyesi, hasattan elde ettiği gelirle ilçeye oyun parkı ve spor alanları kazandırıyor.

Seçimlerden önce çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan, ziraat malzeme satış ofisi işleten Yakup Demircan, Gölyaka Belediye Başkanı seçildikten sonra ilçede ek gelir sağlayacak konular üzerine çalışma yaptı.

Ekonomik yapısı ağırlıklı tarıma dayanan ilçede Efteni Gölü kenarındaki 120 dönümlük atıl kamu arazisi, Demircan'ın talimatıyla belediye tarafından kiralandı. Geçen yıl işçiler tarafından deneme için ekilen mısırlardan elde edilen gelirle ilçeye 2 çocuk parkı ve bir halı saha yapıldı.

Belediye Başkanı Demircan, 2 bin nüfuslu ilçeye 3 sentetik çim saha ve 4 oyun parkı kazandırmak için aynı alana bu yıl da mısır ekilmesi talimatı verdi. Belediye, eylül veya ekim gibi bitecek projelerin bedelini 4 ay sonra hasadı yapılacak mısırın satışından elde edilecek gelirle karşılayacak.

- "Amacımız gençlerin isteklerini yerine getirmek"

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine, Milli Emlak'a ait araziyi kiraladıklarını, geçen yıl ilk olarak temizleme çalışması yaptıkları için ciddi manada gelir elde edemediklerini fakat bu yıl havaların iyi gitmesi durumunda beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Mısırların çıktığını, çapa zamanının geldiğini aktaran Demircan, "Belediye olarak gençlere yönelik halı saha, voleybol ve basketbol sahaları yapıyoruz. Amacımız hem gençlerin isteklerini yerine getirmek hem de ekonomiye katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Araziye ekilen mısırlardan ciddi gelir elde etme beklentisinde olduklarını dile getiren Demircan, "İnşallah bu sene 160-200 ton arası mısır bekliyoruz." dedi.

Demircan, gençlere hizmet için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Gençler bizim geleceğimiz, onlar bizim her şeyimiz. Çocuklar yolda önümüzü keserek, 'Başkanım bizim futbol sahası ne zaman bitiyor?' diyorlar. Ondan mutluluk ve haz alıyorum." şeklinde konuştu.

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