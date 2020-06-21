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Atıl şekilde bekleyen bina vatandaşın hizmetine sunulacak

MALATYA HABERLERİ  | 21.06.2020 14:33 | Son Güncelleme

Malatya’da yıllardır atıl şekilde bekleyen Yimpaş binasının Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devir edilmesinden sonra vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.Malatya -Elazığ karayolu Şehir gösteren mevkiinde bulunan ve yıllardır atıl şekilde bekleyen Yimpaş binasında, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, diğer ilgili ve yetkililer inceleme yaptı.

Malatya’da yıllardır atıl şekilde bekleyen Yimpaş binasının Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne devir edilmesinden sonra vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.
Malatya -Elazığ karayolu Şehir gösteren mevkiinde bulunan ve yıllardır atıl şekilde bekleyen Yimpaş binasında, AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, diğer ilgili ve yetkililer inceleme yaptı. Atıl şekilde yıllardır bekleyen Yimpaş binasında inceleme yaptıktan sonra açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, binanın belediye uhdesine geçtiğini belirterek, “ Yıllardır atıl vaziyette bulunan Yimpaş binası Büyükşehir Belediyemiz uhdesine geçmiştir. Pek yakında bu alan hemşehrilerimizin istifadesine en güzel şekilde sunulacaktır” ifadelerini kullandı.

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