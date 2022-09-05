YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Atılgan kardeşler teniste milli forma hayali için raket sallıyor

Atılgan kardeşler teniste milli forma hayali için raket sallıyor

05.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman, Şırnak ve Ağrı'da düzenlenen tenis turnuvalarında birinci olan Ayaz ve Agit Atılgan kardeşler, milli takıma yükselebilmek için 29 Eylül'de Tatvan'da düzenlenecek olan müsabakalarda da başarılı olarak puanlarını yükseltmek istiyor - Agit Atılgan: - "Okulda başarısız bir çocuktum. 7 zayıf notum vardı. Spora başladığımdan beri artık düşük not almıyorum. Okuldaki başarım arttı"

HAKKARİ (AA) - ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenleri tarafından yönlendirildikleri teniste elde ettikleri derecelerle adından söz ettiren Ayaz ve Agit Atılgan kardeşler, milli takım formasıyla da başarıyı hedefliyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının tesis edilmesinin ardından genç ve çocukların sportif faaliyetlere yönlendirildiği Yüksekova'da, çeşitli branşlardaki kurslarda müsabakalara hazırlanan sporcular katıldıkları organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle göz dolduruyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki kurslar sayesinde lisanslı sporcu sayısı artan ilçede, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle tenise başlayan 13 yaşındaki Ayaz ve 14 yaşındaki Agit Atılgan kardeşler de ulusal müsabakalarda önemli başarılara imza attı.

Batman'da 15-17 Nisan'da düzenlenen "Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları" ve 26-28 Haziran'da Şırnak'ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Çeyrek Final Müsabakaları"nda kendi kategorilerinde birinci olan Atılgan kardeşler, 18-21 Ağustos'ta Ağrı'da düzenlenen "Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası"nda da tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 29 Eylül'de düzenlenecek Tatvan-Nemrut Krater Cup'a katılacak olan başarılı sporcular, buradan da madalya kazanarak elde edecekleri puanlarla milli takım forması giymeyi hedefliyor.

Başarılarıyla ilçedeki diğer gençlere de örnek olmak isteyen kardeşler, Gençlik Merkezi bahçesindeki sahada diğer sporcularla birlikte hazırlıklarını sürdürüyor.

- Ayaz Atılgan: "Bir raketi iki kişi kullanıyorduk"

Ayaz Atılgan, AA muhabirine, öğretmenleri sayesinde 3 yıl önce tenise başladığını ve farklı illerdeki turnuvalara katıldığını belirtti.

Tenisle birlikte hayatının da değiştiğini anlatan Ayaz Atılgan, "Tenisle tanıştıktan sonra okulda da başarım arttı. Dondurucu soğuklarda da durmadan çalışmalarımızı sürdürdük. Bir raketi iki kişi kullanıp antrenman yapıyorduk. Ağrı Dağı Tenis Turnuvasında birinci oldum. Çok mutluyum. Amacım milli formayı giyip uluslararası müsabakalarda ülkemi, ailemi ve öğretmenlerimi gururlandırmak." diye konuştu.

- Agit Atılgan:"Büyük başarılar elde etmek istiyorum"

Agit Atılgan ise öğretmeninin tavsiyesi üzerine bu spora başladığını ifade ederek, "Mayıs ve haziran aylarında Batman ve Şırnak'ta düzenlenen bölge şampiyonasında, en son da Ağrı Dağı Tenis Turnuvasında birinci oldum. Okulda başarısız bir çocuktum. 7 zayıf notum vardı. Spora başladığımdan beri artık düşük not almıyorum. Okuldaki başarım arttı. Kardeşimle birlikte milli takım forması giyerek büyük başarılar elde etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Keskin: "bütün insanlarımıza dokunacağız"

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin ise ilçenin genç nüfus ve sporcu potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla ilçedeki sporcu kapasitesini keşfettiklerini belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, ilimizi değişik branşlarda temsil eden birçok sporcumuz var. Kayak dalında 36 milli sporcumuz var. Kayakta çok ciddi başarılarımız var. Diğer alanlarda da ciddi başarılar elde ettik. Kort tenisinde geçen bütün maçlarını kazanarak şampiyon olan iki sporcumuz var. Bu sporcular mayıs ve haziran ayında da bölge de şampiyon oldular. Bundan sonra da onlardan büyük başarılar bekliyoruz. 5 yaşından 70 yaşına kadar bütün insanlarımıza dokunacağız ve ilçemizin sporcu potansiyelini ortaya çıkaracağız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandıHakkari'de direğe çarparak devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı
Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardındanAnkara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından
Beylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı silahla kavga güvenlik kamerasındaBeylikdüzü'nde 2 kişinin yaralandığı silahla kavga güvenlik kamerasında
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova

Hakkari Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:31
Öğle
12:09
İkindi
15:45
Akşam
18:37
Yatsı
19:55
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.