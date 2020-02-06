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Atilla Göktuğ Taşdelen’den bronz madalya

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.02.2020 11:39 | Son Güncelleme

01-02 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan U18 Türkiye Salon Şampiyonasında yarışan TOHM Kayseri Atletizm sporcusu Atilla Göktuğ Taşdelen üçüncü oldu.Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılan birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olan şampiyonada yarışan TOHM Kayseri Atletizm sporcusu Atilla Göktuğ Taşdelen 1,99’luk derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Atilla Göktuğ Taşdelen’den bronz madalya

01-02 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan U18 Türkiye Salon Şampiyonasında yarışan TOHM Kayseri Atletizm sporcusu Atilla Göktuğ Taşdelen üçüncü oldu.
Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılan birbirinden çekişmeli yarışlara sahne olan şampiyonada yarışan TOHM Kayseri Atletizm sporcusu Atilla Göktuğ Taşdelen 1,99’luk derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcu ile antrenörleri Cemal Koşmaz ve Fatih Karaca’yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Atilla Göktuğ Taşdelen’den bronz madalya

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Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arzu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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