YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Atilla Karaoğlan Kayserispor-Alanyaspor maçını ilk kez yönetecek

Atilla Karaoğlan Kayserispor-Alanyaspor maçını ilk kez yönetecek

02.02.2021 19:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Atilla Karaoğlan Kayserispor-Alanyaspor maçını ilk kez yönetecek

Hakem Atilla Karaoğlan, Süper Lig’de ilk kez Hes Kablo Kayserispor ile Alanyaspor arasındaki maçı yönetecek.Hes Kablo Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanacak maçı Sakarya Belgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetecek.

Hakem Atilla Karaoğlan, Süper Lig’de ilk kez Hes Kablo Kayserispor ile Alanyaspor arasındaki maçı yönetecek.
Hes Kablo Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanacak maçı Sakarya Belgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından Kadir Has Stadı’ndaki maça atanan hakem Atilla Karaoğlan 164. kez düdük çalacak. Bugüne kadar Atilla Karaoğlan’ın yönettiği 163 maçta 76 kez ev sahibi ekip 49 kez deplasman takımı kazandı. 38 maçta ise beraberlik vardı. Atilla Karaoğlan bu maçlarda 785 sarı kart, 51 kırmızı kart çıkardı.
Atilla Karaoğlan, bu sezon 8 Süper Lig maçında düdük çaldı. Bu maçlarda 3 kez ev sahibi ekip 5 kez de deplasman takımı kazandı. Bu sezon ilk kez Kayserispor maçı yönetecek olan Atilla Karaoğlan 2 kez Alanyaspor maçı yönetti. Atilla Karaoğlan’ın yönettiği iki maçta da Alanyaspor kazanan taraf oldu.
Atilla Karaoğlan Kayserispor’un 3 maçına çıktı. Bu maçlarda Kayserispor hiç kazanamadı. 2 beraberlik alan sarı kırmızılılar 1 kez de mağlup oldu. Kayserispor, Atilla Karaoğlan’ın yönettiği maçlarda Fenerbahçe’ye 2-1 yenilirken Manisa FK ile 3-3, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
12:57
İkindi
15:42
Akşam
18:07
Yatsı
19:26

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Boduroğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Esra Özkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Belsin Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Kayserispor ile Alanyaspor 10.kez karşılaşacak

Kayserispor ile Alanyaspor 10.kez karşılaşacak

Başkan Büyükkılıç 2021 yılı talepleri için Develi’de

Başkan Büyükkılıç 2021 yılı talepleri için Develi’de

Başkan Büyükkılıç 2021 yılı talepleri için Develi’de

Başkan Büyükkılıç 2021 yılı talepleri için Develi’de

Kayserispor 8 transfer yaptı

Kayserispor 8 transfer yaptı

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde korkutan yangın

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde korkutan yangın

Yahyalı’da yapılacak 2021 yılı projeleri masaya yatırıldı

Yahyalı’da yapılacak 2021 yılı projeleri masaya yatırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.