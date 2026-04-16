Atina’da Türk hakem rüzgarı! Halil Umut Meler'e dev görev

Komşu’da dev derbi Türk hakeme emanet! Yunanistan Süper Ligi’nin en kritik mücadelesi olan Panathinaikos - Olympiakos derbisinde adaleti Halil Umut Meler dağıtacak.

İşte Avrupa futbolunun yakından takip edeceği atamanın detayları...

ATİNA’DA TÜRK HAKEM DÜDÜĞÜ

Yunanistan Futbol Federasyonu, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan ve yüksek tansiyonuyla bilinen "Ezeli Düşmanlar Derbisi" için rotasını Türkiye’ye çevirdi. Pazar günü oynanacak dev karşılaşmada, FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler orta hakem olarak görev yapacak.

YUNANİSTAN FEDERASYONU’NUN GÜVENİ TAM

Yunanistan'da özellikle derbi maçlarda yabancı hakem tercihi bir gelenek haline gelirken, Halil Umut Meler’in son dönemdeki uluslararası performansı bu atamada belirleyici oldu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi dev arenalarda düdük çalan Meler, Atina'nın ateşli atmosferinde soğukkanlılığıyla maçı yönetecek.

MAÇIN ÖNEMİ BÜYÜK

Pazar günü oynanacak olan bu derbi, sadece bir prestij mücadelesi değil, aynı zamanda zirve yarışı için de kritik bir viraj niteliği taşıyor. İki takım arasındaki tarihsel rekabetin sahaya nasıl yansıyacağı ve Meler’in yönetim tarzı, Yunan basınında şimdiden en çok konuşulan konular arasına girdi.

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta deplasman ekibi Olympiakos 58 puanla lider AEK'in 2 puan gerisinde bulunurken, Panathinaikos ise 49 puanla 4.sırada yer alıyor. İki takımda maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkarken, Olympiakos kazarak lider olmak isterken, Panathinaikos ise Avrupa mücadelesi veriyor.