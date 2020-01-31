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Atinkaya: "Başarıyı birlikte çalışarak sürdüreceğiz"

ORDU HABERLERİ  | 31.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce okul müdürleri toplantısı Fen Lisesinde düzenlendi.Gerçekleştirilen toplantıya, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.Toplantıda açıklamalarda bulunan Atinkaya, "Başarılı bir ilk dönem geçirdik.

Atinkaya: "Başarıyı birlikte çalışarak sürdüreceğiz"

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce okul müdürleri toplantısı Fen Lisesinde düzenlendi.
Gerçekleştirilen toplantıya, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.
Toplantıda açıklamalarda bulunan Atinkaya, "Başarılı bir ilk dönem geçirdik. Bu başarıyı ikinci dönemde devam ettirerek ilimizin eğitim seviyesini daha üst sıralara çıkarmak olacaktır. Okullarımız yeni ve tekli eğitimle devam ettiği için eğitim standartlarında hizmet veriyor. Bu kapsamda her okulumuzdan isteğim başarıya odaklı bir eğitim yapmalarıdır. Bizler de her sorun ve talepleri dinliyoruz. Başarıyı birlikte çalışarak sürdüreceğiz. İkinci dönem için tüm okul müdürlerimiz başta olmak üzere öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.
Toplantı, okul müdürlerinin istek ve önerilerini dile getirmesinin ardından son buldu.

Atinkaya:

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