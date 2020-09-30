YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Atinkaya: “Tüm sınavlar e-sınav merkezimizde gerçekleşecek”

Atinkaya: “Tüm sınavlar e-sınav merkezimizde gerçekleşecek”

ORDU HABERLERİ  | 30.09.2020 12:23 | Son Güncelleme

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Bundan sonraki tüm sınavlar Fatsa ilçemizdeki e-sınav merkezimizde yapılabilecek” dedi.Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya yaptığı açıklamada, “Bölgemizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi e-sınav merkeziydi.

Atinkaya: “Tüm sınavlar e-sınav merkezimizde gerçekleşecek”

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Bundan sonraki tüm sınavlar Fatsa ilçemizdeki e-sınav merkezimizde yapılabilecek” dedi.
Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya yaptığı açıklamada, “Bölgemizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi e-sınav merkeziydi. Gerek yazılı gerek sözlü sınavlar artık internet üzerinden yapılıyor. Fatsa’mızda bu yoktu. Bundan sonraki tüm sınavlar e-sınav merkezimizde ilçemizde gerçekleşecek. Sınava girecekler sadece randevu alarak kendi sınav saatlerinde e- sınav merkezini kullanacaklar. Sınav sonuçlarını da bittiği andan itibaren anında öğrenebilecekler. Fatsa ilçemiz ÖSYM sınavlarını iki yıldır kendi yapıyor. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.
Atinkaya, “Fatsa’mız da en büyük sıkıntımız bir kimya laboratuvarının olmaması. Bu eksiklik nedeniyle okullarımıza dezenfektan üretmek ve dağıtmakta sıkıntı yaşıyorduk. Bu sadece ilçemizde değil Ordu ve Giresun illerinde de bir sorundu. Bölgemizde maske dağıtımını Fatsa olarak biz yaptık. Dezenfektan konusunda da çalışmaları başlatıp en kısa sürede Fatsa’ya bir kimya laboratuvarı kazandıracağız. Bununla ilgili çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
En Çok Okunan Yerel Haberler
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
"300 fabrika" iddialarına "yerinde" yanıt
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
AGÜ Öğrencisine Teknofest 2020’den 1’incilik Ödülü
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Attamah’a taraftardan stoper tepkisi
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Manisa Çölyak Derneğinin projesine ödül
Muz ve patates kabuğundan plastik üretiyorlar
Muz ve patates kabuğundan plastik üretiyorlar

Ordu Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
04:53
Sabah
06:17
Öğle
12:24
İkindi
15:41
Akşam
18:20
Yatsı
19:39

Ordu Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Demir Eczanesi
Altinordu
Şifa Eczanesi
Altinordu
Tepe Eczanesi
Altinordu
Derman Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Deva Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Özsoy Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Turan Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Ordu’da hizmetlere taze kan
Ordu’da hizmetlere taze kan
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Köy-Kent’e 16 km asfalt
Köy-Kent’e 16 km asfalt
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.