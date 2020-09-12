MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi

Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

'Atiye'nin yeni sezonu başladı. Dizinin yeni bölümlerinde Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Atiye'de Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger'in çok konuşulan sahnesi

Beren Saat ve Mehmet Günsur'un başrollerinde olduğu “Atiye” dizisinin ikinci sezonu izleyiciyle buluştu.

2801173_0f202f33edddaee8aec17a6dbbc00482_640x640

Yeni sezonun ilk bölümüne damgasını vuran, Melisa Şenolsun ile Metin Akdülger’in öpüşme sahnesi oldu.

2801173_2f3fced7810f49e4231f0d3695693af1_640x640

İşletmeci Umut Evirgen’le aşk yaşamaya başlayan Şenolsun, geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin ve Burak Deniz’i sosyal medyada takip etmeyi bıraktığı, Metin Akdülger’i de takip etmeyi bırakıp sonra yeniden takibe aldığı haberleriyle gündemdeydi.
2801173_2e453a4bfcda2d04a734c9438d78aa65_640x640
İlk sezonda Beren Saat ile Metin Akdülger'in bu sahneleri de çok konuşulmuştu.

2801173_640ecca40a5e340c7fc85129c0ef456d_640x640

ATİYE'NİN KONUSU

Genç ve güzel bir ressam olan Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar.

2801173_c10bfe98c56f772922deb27c7bcb3a34_640x640

Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir.

2801173_0307c1be1cf029a650a27d33236af8f0_640x640
Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

Anadolu topraklarındaki bir kazı sırasında yapılan keşif, genç bir ressamın (Beren Saat) hayatını değiştirip, geçmişine dair sırların peşine düşmesine yol açacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorBu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Azra Akın'dan dikkat çeken paylaşım! 'Son bakışa dikkat'Azra Akın'dan dikkat çeken paylaşım! 'Son bakışa dikkat'
Aşk mı yaşıyorlar? O paylaşım olay olduAşk mı yaşıyorlar? O paylaşım olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
Bir anda yere yığıldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
Bir anda yere yığıldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
Korkutan görüntü! Su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
Korkutan görüntü! Su 500 metre çekildi, derinlik 1 metreye düştü
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
Bülent Ersoy'dan sürpriz veda! Yerine ünlü şarkıcı geldi
Bülent Ersoy'dan sürpriz veda! Yerine ünlü şarkıcı geldi
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
O anlatırken herkes ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'
O anlatırken herkes ağladı! 'Ponçiğim bizi izliyor'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeyma Subaşı: Hayatımda kimse yok
Şeyma'dan 'aşk' açıklaması! Guido ile ayrıldıktan sonra...
Barış Arduç: Çocuk istiyoruz
Barış Arduç: Çocuk istiyoruz
Azra Akın'dan 'Sondaki bakışa dikkat' paylaşımı
Azra Akın'dan dikkat çeken paylaşım! 'Son bakışa dikkat'
Kırmızı Oda 2. son bölüm! Kırmızı Oda 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Herkesi ekran başına kitledi! Nefes kesti...
Öldüğü yönünde haberler çıkmıştı! Özgür Ozan iddiaları tiye aldı
Korkutan iddia! Video paylaştı...
Atiye 3. sezon yayınlanacak mı? Beren Saat’ten açıklama…
Atiye 3. sezon yayınlanacak mı? Beren Saat’ten açıklama…
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.