YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Atlama yatağını ilk deneyen itfaiyeciler oldu

Atlama yatağını ilk deneyen itfaiyeciler oldu

YALOVA HABERLERİ  | 06.10.2020 14:24 | Son Güncelleme

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, personel ve araç-gereç konusunda bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.İtfaiye Amirliği’nin envanterinde eksik olan atlama yatağı, Karmarin Tersanesi’nin hibesiyle tamamlanmış oldu.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, personel ve araç-gereç konusunda bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
İtfaiye Amirliği’nin envanterinde eksik olan atlama yatağı, Karmarin Tersanesi’nin hibesiyle tamamlanmış oldu. Atlama yatağını ilk deneyen itfaiye personeli oldu. O anlar, eğlenceli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen törenle acil durumlarda kullanılan atlama yatağı hizmete girdi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, tersane yetkililerine plaketi, İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu da araç yangın tüpü hediye etti.
15 metre yükseklikten atlama kapasiteli, 4x4 metre genişliğinde, 2 metre yüksekliğinde, 300 bar basınçlı, 2 adet fiber tüple şişen kolay kurulum özelliğine sahip atlama yatağını ilk deneyen itfaiye personeli oldu. Şişirildikten sonra itfaiye aracından yatağa atlayarak yeni yatağı test eden itfaiyecilerin görüntüleri renkli sahnelere vesile oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Genç öğretmenin sır ölümüGenç öğretmenin sır ölümü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Marmaris’te ticareti yasak maymunlar ele geçirildi
Marmaris’te ticareti yasak maymunlar ele geçirildi
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma

Yalova Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:56
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
20:03

Yalova Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Ebru Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Çimen Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Banu Eczanesi
Cinarcik
Deniz Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Başkan Tutuk bisikletçilerle pedal bastı
Başkan Tutuk bisikletçilerle pedal bastı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yalova’da şehit polisin ailesine devlet övünç madalyası
Yalova’da şehit polisin ailesine devlet övünç madalyası
Büyükgümüş, Altınova esnafını gezdi
Büyükgümüş, Altınova esnafını gezdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.