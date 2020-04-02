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Atlantis Su Türkiye’nin en iyi 4’üncü suyu oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.04.2020 14:55 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analiz sonucunda, Türkiye’nin en iyi içilebilir olan su markaları vatandaşların sağlığı açısından belirlendi.

Atlantis Su Türkiye’nin en iyi 4’üncü suyu oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analiz sonucunda, Türkiye’nin en iyi içilebilir olan su markaları vatandaşların sağlığı açısından belirlendi. Kayseri firması olan Atlantis Su, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan analiz sonucunda Türkiye’nin en iyi 4’üncü suyu oldu.
Halk sağlığının tehdit içerisinde olduğu son günlerde Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin en iyi içilebilir su markalarını belirledi. Kayseri’de faaliyet gösteren Atlantis Su, 8.03 pH değeriyle dereceye giren su markaları arasında en iyi 4’üncü su oldu. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı sıralama şu şekilde;
"Buzdağı, Beyyab, Fuska, Atlantis, Sultan, Tekir, Taşkesti, Javsu, Munzur, Cansu, Kalabak, Kirazlıyayla, Abant, Nazlı, Kipa, Efemsu, Şırlan."

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Kocasinan
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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Kocasinan
Eymen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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