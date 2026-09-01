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Atletico Madrid, Jonathan David’i kadrosuna kattı

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Juventus forması giyen Jonathan David’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Atletico Madrid, Jonathan David’i kadrosuna kattı
Cevdet Berker İşleyen

Atletico Madrid ile Juventus kulüpleri, Kanadalı forvet Jonathan David’in kiralık olarak transferinde anlaşmaya vardı. Fransa’da Lille takımında gösterdiği performansla dikkat çeken ve 2025 yazında Juventus’a imza atan David, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılarda tüm kulvarlarda 46 maçta görev yaparken 8 gol kaydetti.

David, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda da Kanada Milli Takımı formasıyla mücadele etti.

26 yaşındaki milli futbolcu, Madrid’de sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulübün Metropolitano’da yer alan ofisine geçerek sözleşmeyi imzaladı. Jonathan David, 2026-2027 sezonunda kırmızı-beyazlı formayı giyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid
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