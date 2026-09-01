Galatasaray'dan Deniz Gül için 'KAP' bildirimi geldi! İşte ödenecek bonservis

Galatasaray, Portekiz Premier Lig ekiplerinden Porto forması giyen milli forvet Deniz Gül'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-Kırmızılılar oyuncuya ödenecek bonservisi de duyururken KAP bildiriminde bulundu.

Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda, oyuncunun kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD kulübüne ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her sezon için net 1.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir."