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Galatasaray'dan Deniz Gül için 'KAP' bildirimi geldi! İşte ödenecek bonservis

Galatasaray, Porto forması giyen milli forvet Deniz Gül'ün transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euro bonservis ödeyecek. Deniz Gül ile 5 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncuya sezon başına 1,5 milyon euro garanti ücret verilecek.

Galatasaray'dan Deniz Gül için 'KAP' bildirimi geldi! İşte ödenecek bonservis
Cevdet Berker İşleyen
Deniz Gül

Deniz Gül

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
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Galatasaray, Portekiz Premier Lig ekiplerinden Porto forması giyen milli forvet Deniz Gül'ü kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-Kırmızılılar oyuncuya ödenecek bonservisi de duyururken KAP bildiriminde bulundu.

Galatasaray dan Deniz Gül için KAP bildirimi geldi! İşte ödenecek bonservis 1

Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda, oyuncunun kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 10.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü Futebol Clube Do Porto-Futebol,SAD kulübüne ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her sezon için net 1.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir."

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