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Atletico Madrid ve Luis Suarez'den La Liga'ya muhteşem başlangıç

İSPANYA HABERLERİ  | 27.09.2020 21:00 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Atletico Madrid, sahasında Granada'yı 6-1 yendi.

Atletico Madrid ve Luis Suarez'den La Liga'ya muhteşem başlangıç

Ağustos ayında Lizbon'da yapılan Şampiyonlar Ligi 8'li finaline katılması nedeniyle La Liga'da yeni sezondaki iki maçı ertelenen Atletico Madrid, ilk karşılaşmasına 3. haftada çıktı.

Haftaya lider giren Granada'yı konuk eden Atletico Madrid, ilk yarıyı 9. dakikada Diego Costa'nın attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının hemen başında Angel Correa ile skoru 2-0'a taşıyan Atletico, 65. dakikada Joao Felix, 71. dakikada Marcos Llorente, 85 ve 90+3. dakikalarda ise Luis Suarez'in golleriyle müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.

Granada'nın tek golü 87. dakikada Jorge Molina'dan geldi.

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