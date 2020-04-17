Atletizm özlemini evde torunlarıyla spor yaparak gideriyor

Daha sonraki yıllarda antrenörlük yaparak birçok sporcu yetiştirdiğini anlatan Antika, "Bu yaşta dinç ve sağlıklı olmamı, yaklaşık 55 yıldan beri sürekli yapmış olduğum atletizm sporuna borçluyum ve bugünkü sağlığımda da bu büyük bir nimet." dedi.

Hasan Antika, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokula giderken başladığı atletizm sporunu bugüne kadar sürdürdüğünü belirterek, okul yıllarında katıldığı yarışlarda da derecelerinin olduğunu söyledi.

Bu zor günlerde, beraber yaşadığı torunlarıyla bir odanın içinde koşarak zaman geçiren Antika, böylece formunu koruyarak, tekrar döneceği pistlere de hazırlık yapıyor.

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 55 yıl koştuğu pistlerden uzak kalan atletizm sevdalısı Hasan Antika, zinde kalmak için evinde torunlarıyla spor yapıyor.

Antika, herkese spor yapmayı tavsiye ederek, "Dile kolay, 55 yıldır sürekli idman yapıyorsunuz. Haftada 4-5 gün koştuğum parkurlara ne yazık ki çıkamaz hale geldim. Ülkemizde de koronavirüsten dolayı tedbirler alınması gerekliydi. Biz de bunlara uyuyoruz. Yaşım nedeniyle dışarı çıkamıyorum, bu kurallara uymak zorundayız." diye konuştu.

Günlerinin çoğunu spor yaparak geçiren biri için evde kalmanın çok zor bir durum olduğunu dile getiren Antika, "Evde hareketli olmaya gayret ediyoruz. Torunlarımla bir odadan diğer odaya koşarak spor yapmaya gayret ediyorum. Sık sık bulunduğum odaları havalandırıyorum, temiz hava alıyorum. Sürekli hareketli olmaya çalışıyorum. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Bol sıvı alıyorum. Torunlarımla oynayarak sporuma devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antika, herkesin el ele vererek salgının üstesinden gelebileceğine işaret ederek, kurallara uyarak herkese örnek olmak istediğini söyledi.

Herkesin gayretiyle bu günlerin sona ereceğini umut ettiğini belirten Antika, "İnşallah yakın bir zamanda tekrar parkurlara döneceğim ve koşmaya başlayacağım. O günleri hasretle bekliyorum. Diyorum ki 'Evde kal Türkiye', mutlu günler tekrar gelecek." dedi.

