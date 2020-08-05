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Atletizm pisti yenileniyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.08.2020 12:39 | Son Güncelleme

Kayseri’de şubat ayında ihalesi yapılarak mayıs ayında mevcut pistin sökülmesiyle başlayan atletizm pisti yenileme işleminde son aşamaya gelindi.Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü atletizm pisti kenar bordürleri, drenaj kanalları, kum havuzu, atletizm pisti ve çim sahanın etrafındaki tel çitlerin değiştirilmesi ve protokol tribününün yenileneceği tesis ekim ayında sporcuların hizmetinde olacak.

Kayseri’de şubat ayında ihalesi yapılarak mayıs ayında mevcut pistin sökülmesiyle başlayan atletizm pisti yenileme işleminde son aşamaya gelindi.
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü atletizm pisti kenar bordürleri, drenaj kanalları, kum havuzu, atletizm pisti ve çim sahanın etrafındaki tel çitlerin değiştirilmesi ve protokol tribününün yenileneceği tesis ekim ayında sporcuların hizmetinde olacak. Kayseri atletizm pisti yapılacak çalışmaların ardından Dünya Atletizm Birliği (World Athletic) tarafından sertifikalandırılacak.
Atletizm pisti ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek.

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Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükgöncü Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çınar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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Kocasinan
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