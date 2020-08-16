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Atletizm yarışmaları, alınan sağlık tedbirleri kapsamında sürüyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.08.2020 14:05 | Son Güncelleme

TAF Başkanı Fatih Çintimar: "Yarışmaları üst üste aynı illerde yapmamızın nedeni, çocuklarımızı fazla seyahat etmeden, onları riske atmadan bulundukları illerdeki yurtlarda misafir ederek aynı pistte tekrar yarıştırmak"

DENİZLİ (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, atletizm müsabakalarının tüm sağlık önlemleri alınarak yapıldığını bildirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi Finalleri'ni izleyen Çintimar, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde tüm önlemleri aldıklarını belirten Çintimar, bütün organizasyonlarda Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 kuralın harfiyen uygulandığını ve sporcuların eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Bazı sporcuları bireysel olarak antrenörleriyle izolasyonu sağlayıp ayrı ayrı evlere çıkardıklarını ifade eden Çintimar, "Bir bölüm sporcularımızı ise dağlardaki kamp merkezlerinde kampa alarak bu süreci tamamladık. Pandemi sürecinde özellikle olimpik sporcularımızın kamplarını devam ettirdik. Bunun karşılığını ilk düzenlediğimiz federasyon deneme yarışmalarında Türkiye rekorlarıyla aldık." diye konuştu.

Çintimar, Denizli'de 18 Yaş Altı Türkiye Ligi'ni yaptıklarını hatırlatarak, "Önümüzdeki günlerde Süper Lig yarışmalarımız Bursa'da yapılacak. Bu yarışmaları üst üste aynı illerde yapmamızın nedeni, çocuklarımızı fazla seyahat etmeden, onları riske atmadan bulundukları illerdeki yurtlarda misafir ederek aynı pistte tekrar yarıştırmak. Ligleri bu şekilde fazla seyahat etmeden yapıyoruz. Ara sürelerde bir yarışımız da Trabzon'da olacak ve buraya rekor sayıda, 37-38 takımımız katılacak. Bu katılım Türk atletizminin altyapısının çok üst seviyede olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Atletizme verilen destekler sayesinde son 7 yıl içerisinde önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Çintimar, göreve geldikleri 2014 yılından bu yana kadar ekip arkadaşlarıyla birlikte bu işin daha ileriye gidebilmesi ve bir Türk gencinin daha dünyada kürsüye çıkabilmesi için seferber olmuş şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Çintimar, kentte düzenlenen yarışmalarda kendilerine destek veren Denizli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teşekkür etti.

Öte yandan, kentte bugün düzenlenecek yarışların ardından 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi Finalleri sona erecek.

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