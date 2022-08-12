YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Atletizmde 3 altın madalya kazanan tenis antrenörü, Balkan Şampiyonası'na odaklandı

Atletizmde 3 altın madalya kazanan tenis antrenörü, Balkan Şampiyonası'na odaklandı

12.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Masterlar Atletizm Şampiyonası'nda üç branşta şampiyon olan 43 yaşındaki Serdar Koç: "Sporun yaşı yok, örnek olmak için şampiyonaya katıldım''

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Türkiye Masterlar Atletizm Şampiyonası'nda üç branşta altın madalya kazanan 43 yaşındaki Serdar Koç, Balkan Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmek istiyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinde tenis antrenörü olarak görev yapan Koç, sporun yaşının olmadığını göstermek için Türkiye Masterlar Atletizm Şampiyonası'na katıldı. Koç, Konya'da 30-31 Temmuz'da düzenlenen şampiyonada uzun atlama, yüksek atlama ve 110 metre engelli koşuda altın madalyaya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonadan 3 altınla dönen Koç, eylül ayında Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'ndan da madalya ile dönmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Serdar Koç, AA muhabirine, sporu çok sevdiğini ve sağlığı el verdiğince devam edeceğini söyledi.

Şampiyonadan dereceyle döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Koç, "Sporun yaşı yok, örnek olmak için şampiyonaya katıldım. Şampiyona öncesi 4 aylık sürede her sabah erken kalkıp bir saat koşu yaptım, bisiklete bindim. Uyku düzenime, beslenmelerime dikkat ettim. Herkese örnek olmak istedim. Bu anlamda şampiyona çok iyi oldu." dedi.

Koç, şampiyonanın kendisi için güzel bir tecrübe olduğunu vurgulayarak, "21-25 Eylül'de Balkan Şampiyonası var. Oraya biraz daha fazla hazırlanıp hem Tekirdağ'ı hem de ülkemizi temsil edeceğim. Orada da iyi dereceler alma gayretinde olacağım. Uzun atlama, yüksek atlama ve üç adım atlamada yarışacağım." diye konuştu.

- "Yediden yetmişe herkese spor yapmasını tavsiye ediyorum"

Kendi sporcularına da örnek olmak istediğini anlatan Koç, şunları kaydetti:

"Şampiyonaya katılırken öğrencilerime örnek olup, onların sporu sevmesini istedim. Sporculara bütün branşları kurallarıyla öğretmek istiyorum. Spor insanın hayatını değiştiriyor. Kendini güçlü hissediyorsun. Yediden yetmişe herkese spor yapmasını tavsiye ediyorum. Spor yapan insan hastalanmaz, vücudu dirençli olur. Herkesin becerebildiği bir spor dalı vardır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağ'da 5 kilogram doğan buzağı sahibinin anne şefkatiyle yaşama tutunduTekirdağ'da 5 kilogram doğan buzağı sahibinin anne şefkatiyle yaşama tutundu
Antalya'da ihbara giden 2 polis memuru silahla yaralandıAntalya'da ihbara giden 2 polis memuru silahla yaralandı
Erzurum'da "Süte Değer" projesi üreticinin yüzünü güldürüyorErzurum'da "Süte Değer" projesi üreticinin yüzünü güldürüyor
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Şampiyon

Tekirdağ Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:31
Sabah
06:09
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:21
Yatsı
21:53
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Bu kadarı fazla! İğrenç akım mide bulandırdı

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Böylesini duymadınız: Sütün bozulmasını önleyen doğal yöntem!

Böylesini duymadınız: Sütün bozulmasını önleyen doğal yöntem!

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

2906 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri korkuttu

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.