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Atletizmin kalbi Denizli’de atacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.08.2020 10:58 | Son Güncelleme

U20 Atletizm Ligi Final yarışmaları Denizli’de yapılacak.

Atletizmin kalbi Denizli’de atacak

U20 Atletizm Ligi Final yarışmaları Denizli’de yapılacak. İki gün sürecek olan yarışmalarda 250 sporcu ter dökecek.
Türkiye Atletizm Federasyonunun 2020 sezonunda yaz döneminin ikinci lig yarışması olan U20 Kulüpler Ligi Final Yarışmaları Denizli’nin ev sahipliğinde yapılacak. U-18 Atletizm Finallerine de ev sahipliği yapan Denizli tesisleşme ve kusursuz organizasyon becerisi ile ulusal anlamda takdir topladı. Albayrak Olimpik Atletizm Sahasında yapılacak olan U20 Ligi Final Müsabakaları dev bir organizasyona sahne olacak. Yaklaşık 250 sporcunun katılacağı U20 Kulüpler Ligi Final yarışmalarına toplam 16 takım katılacak. Müsabakalar cumartesi günü erkekler çekiç atma branşı ile başlayacak.
Salgın sebebiyle tek etaplı yapılacak
Dünyayı sarsan korona virüs salgını sebebiyle bu sezon tek etaplı yani final olarak gerçekleşecek. U20 Atletizm Ligi, Denizli’de 15-16 Ağustos tarihlerinde yapılacak. İki gün sürecek atletizm görsel şöleninde erkeklerde 9, kadınlarda 7 takım şampiyonluk mücadelesi verecek

Atletizmin kalbi Denizli’de atacak

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