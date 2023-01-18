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  4. Atlı kızak yapılan Çıldır Gölü'nde yazın da tekne turları düzenlenecek

Atlı kızak yapılan Çıldır Gölü'nde yazın da tekne turları düzenlenecek

18.01.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan-Kars illeri arasındaki kışın yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne turizmin geliştirilmesi amacıyla iki kentin kıyısına tekne turları için iskele yapılacak.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nde iskele yapım çalışmalarının bölge turizmine önemli katkı sunacağını söyledi.

Öner, Çıldır ilçesi sınırlarındaki Akçakale adasına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan "Kars Ada'ya da sahip çıktı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Gölün, Ardahan tarafında yapılacak olan iskele ile bölge insanına daha çok hizmet edileceğini belirten Öner, şunları kaydetti:

"Bu iskelemizin yapılmasıyla bölgemizin ve ilimizin turizmini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Daha çok yerli ve yabancı turisti bölgeye çekmiş olacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Çıldır Gölü'nün Ardahan ve Kars illeri için 2 farklı bölgesinde iskele yapılması ile ilgili planlama çalışmaları yapılmıştır. Ardahan'ın Çıldır ilçemiz için Çıldır gölü kenarında yapılacak olan iskele, Güvenocak mevkisinde belirlenen mevcut iskele bölgesinde planlanmıştır. Kars için yapılacak iskele de Arpaçay ilçe sınırları içinde yer almaktadır. Planlama çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanarak, Ardahan ve Kars illerindeki Bakanlığa bağlı İl Müdürlüklerince 4 Ocak'ta yani bu ayda ilana çıkarılmıştır."

Öner, iskelelerin yapılmasıyla yazın gölde tekne turlarının düzenleneceğini ifade etti.

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