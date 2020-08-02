YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Atlı polisler Yozgat’ta devriye görevinde bulundu

Atlı polisler Yozgat’ta devriye görevinde bulundu

YOZGAT HABERLERİ  | 02.08.2020 17:33 | Son Güncelleme

Yozgat’a ilk kez gelen polis atlı birlikleri, kent merkezi ve mesire alanlarında devriye görevinde bulundu.Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polis atlı birlikleri, toplumsal olaylarla beraber farklı programlara görev almaya devam ediyor.

Yozgat’a ilk kez gelen polis atlı birlikleri, kent merkezi ve mesire alanlarında devriye görevinde bulundu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polis atlı birlikleri, toplumsal olaylarla beraber farklı programlara görev almaya devam ediyor. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ile Ankara Emniyet Müdürlüğü organizesi ile kente gelen polis atlı birlikleri, şehir merkezi ve mesire alanlarında 2 gün oyunca devriye görevinde bulunacak.
Fiziki yapıları heybetli olan atlar, toplumsal olaylarda caydırıcı etkisiyle ön planda tutuluyor. Bu kapsamında Yozgat’a gelen polis atlı birlikleri pandemi sürecinden dolayı sosyal mesafe kuralları, maske kullanımına ilişkin uyarıcı devriye görevinde bulundu. Dört attan oluşan polis atlı birlikleri Yozgat şehir merkezi ve Türkiye’nin ilk Milli Parkı Çamlık Milli Parkında devriye görevi yaptı.
Vatandaşlar ve özellikle çocuklar atlı polislere yoğun ilgi gösterdi. Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’te atlı polislerin Yozgat programını yakından takip etti. Esertürk çocuklara ve vatandaşlara pandemiden korunmaları yönünde uyarılarda bulundu. Emniyet ekipleri de vatandaşlara maske dağıttı.
Ankara Atlı Polisler ekibi sorumlusu başpolis Mahmut Kılıç yaptığı açıklamada, "Yozgat ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü olarak ortak yürüttüğümüz proje kapsamında vatandaşları pandemi konusunda bilinçlendirmek ve onlara destek olmak için buradayız. Vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Yozgat’ta çok yoğun ilgi ve alaka var, ben bu kadar beklemiyordum." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNecip Memili: Kızımız ile dışarıya ilk adımNecip Memili: Kızımız ile dışarıya ilk adım
PARTNEREda Taşpınar: Kendinizi kimseye açıklamak zorunda değilsinizEda Taşpınar: Kendinizi kimseye açıklamak zorunda değilsiniz

En Çok Okunan Yerel Haberler

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Burhaniye trafik denetimi

Burhaniye trafik denetimi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Yozgat Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
03:53
Sabah
05:34
Öğle
12:52
İkindi
16:44
Akşam
20:01
Yatsı
21:34

Yozgat Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Merve Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Hayat Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Saray Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yozgat’ta 150 dönüm hububat ekili tarla yandı

Yozgat’ta 150 dönüm hububat ekili tarla yandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ücretsiz Masaj Salonu En Çok Yaşlıların Ilgisini Çekti

Ücretsiz Masaj Salonu En Çok Yaşlıların Ilgisini Çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.