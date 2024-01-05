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ATM’de unutulan para ve düşürülen cüzdan sahiplerine teslim edildi

05.01.2024 12:18 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Karapınar ilçesinde ATM’de unutulan para ve içerisinde kredi kartlarının bulunduğu cüzdan, belediye hoparlöründen yapılan anonsla sahipleri bulunarak teslim edildi.

ATM’de unutulan para ve düşürülen cüzdan sahiplerine teslim edildi

Karapınar ilçesinde vatandaşlar tarafından ATM’de unutulan para ve içerisinde kredi kartlarının bulunduğu cüzdan bulundu. Vatandaşlar tarafından ATM’deki para ve cüzdan zabıtaya teslim edildi. Zabıta görevlileri de belediye hoparlöründen anons yaptı. Zabıtanın yaptığı araştırmalar sonucunda paranın sahibinin Emre Kök, cüzdanın sahibinin de Furkan Bircan olduğu tespit edildi. Zabıta Müdürlüğüne davet edilen Emre Kök’e parası, Furkan Bircan’a da cüzdanı teslim edildi.

Paranın ve cüzdanın sahipleri, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara ve zabıtaya teşekkür etti.

ATM’de unutulan para ve düşürülen cüzdan sahiplerine teslim edildi

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