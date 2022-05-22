YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. ATO, Ankara'nın sağlık turizmi potansiyelini Amsterdam'da tanıttı

ATO, Ankara'nın sağlık turizmi potansiyelini Amsterdam'da tanıttı

22.05.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Ankara için sağlık turizminin, katma değerli turizm gelirlerinin artırılması bakımından en önemli avantaj noktası olduğunu düşünüyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki heyet, başkentin sağlık turizminden aldığı payı artırmak amacıyla Amsterdam Sağlık Turizm Fuarı'na katıldı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO ile Ticaret Bakanlığının destekleri ve ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu organizasyonuyla başkentin sağlık turizmi potansiyelini dünyaya tanıtmak üzere hayata geçirilen "Hizmet Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi" kapsamında fuarda stant açıldı.

Baran, fuar kapsamında Hollanda ve Belçika'da faaliyet gösteren sağlık turizmi acente temsilcileriyle Sağlık Turizmi Acenteleri Toplantısı'na katılarak Ankara'nın sağlık turizmi potansiyeli ve HİSER Projesi hakkında bilgi verdi.

Sağlık turizminin son yıllarda dünyanın da önem verdiği bir turizm çeşidi olduğunu vurgulayan Baran, sağlık hizmetleriyle, doktor sayısıyla, özel ve kamu hastaneleriyle Ankara'nın sağlık turizmi açısından dünyanın cazibe merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu bildirdi. Baran, şunları kaydetti:

"Sağlık sektörü için önemli olduğu kadar medikal sektörü açısından da Ankara, en iddialı kentlerden biri. Yatak kapasitesi ve doktor sayısı açısından Ankara, ülkemizde ikinci sırada yer alıyor. Bu proje ile başkentin avantajlı olduğu alanları tespit ederek bir yol haritası oluşturduk ve tanıtım faaliyetlerine başladık. Özellikle Ankara için sağlık turizminin katma değerli turizm gelirlerinin artırılması bakımından en önemli avantaj noktası olduğunu düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Sivas'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladıSivas'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı
Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli olduSpor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Ankara Namaz Vakitleri 22 Mayıs Pazar

İmsak
03:34
Sabah
05:21
Öğle
12:50
İkindi
16:45
Akşam
20:10
Yatsı
21:49
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

Bodrum'da tatil yapan Kate Moss lahmacunun fiyatını görünce...

Bodrum'da tatil yapan Kate Moss lahmacunun fiyatını görünce...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.