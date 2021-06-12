YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. ATO Başkanı Baran, 10 günde 1382 oda üyesinin nefes kredisi için başvurduğunu açıkladı

ATO Başkanı Baran, 10 günde 1382 oda üyesinin nefes kredisi için başvurduğunu açıkladı

12.06.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATO Başkanı Baran, 10 günde 1382 oda üyesinin nefes kredisi için başvurduğunu açıkladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, nefes kredisi kapsamında 10 günlük sürede 1382 oda üyesinin, 173 milyon lira tutarında kredi temin etmek üzere bankalara başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörlere destek olmak ve ticaretin devamını sağlamak üzere 1 Haziran'da başlayan ve ​​​​​"nefes kredisi" olarak ifade edilen KOBİ (Küçük ve Orta Boy İşletme) Finansman Destek Paketi ile üyelerine 1 milyar 250 milyon liralık kredi hacmi oluşturduklarını vurguladı.

Bu kapsamda, 10 günlük sürede 1382 ATO üyesinin, 173 milyon lira tutarında kredi temin etmek üzere bankalara başvuruda bulunduğu bilgisini veren Baran, "ATO olarak tüm kaynaklarımızla üyelerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet, finans sektörü ve iş dünyasının, salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan KOBİ'ler için bir araya gelmesinin önemine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"1,5 yıldır devam eden salgın nedeniyle özellikle hizmet sektöründeki üyelerimiz sıkıntılı günler yaşadı. Üyelerimizin, yatırım ve işletme giderleri ile finansmana erişme sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla ATO olarak tüm kaynaklarımızı seferber ederek 1 milyar 250 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk."

Nefes kredisinde, 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olanlar azami 200 bin lira kredi kullanabiliyor. Yüzde 17,5 faiz oranıyla kullandırılan krediler, 6 ay geri ödemesiz dönemin ardından 12 eşit taksitle geri ödenecek.

ATO üyeleri, kredi başvurusu için "www.atonet.org.tr" adresi üzerinden e-ATO uygulamasına giriş yaparak “2021 Nefes Kredi Paketi İçindir” ibareli faaliyet belgelerini ücretsiz temin edebiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesindeki mağarada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiPençe-Şimşek operasyonu bölgesindeki mağarada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara Namaz Vakitleri 12 Haziran Cumartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:53
İkindi
16:51
Akşam
20:24
Yatsı
22:11

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cumartesi

Aybala Eczanesi
Cankaya
Belit Eczanesi
Cankaya
Lina Eczanesi
Cankaya
Okur Eczanesi
Cankaya
Uğur Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Merkez Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

CHP'li Gülizar Biçer Karaca ile Yüksel Taşkın, KHK ile ihraç edilenlerle bir araya geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

Antalya'da temizlik işçisi bulduğu altınları polise teslim etti

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

GÜNCELLEME - Denizli'de midibüs devrildi: 25 yaralı

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.