ATO Başkanı Baran, 10 günde 1382 oda üyesinin nefes kredisi için başvurduğunu açıkladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, nefes kredisi kapsamında 10 günlük sürede 1382 oda üyesinin, 173 milyon lira tutarında kredi temin etmek üzere bankalara başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörlere destek olmak ve ticaretin devamını sağlamak üzere 1 Haziran'da başlayan ve ​​​​​"nefes kredisi" olarak ifade edilen KOBİ (Küçük ve Orta Boy İşletme) Finansman Destek Paketi ile üyelerine 1 milyar 250 milyon liralık kredi hacmi oluşturduklarını vurguladı.

Bu kapsamda, 10 günlük sürede 1382 ATO üyesinin, 173 milyon lira tutarında kredi temin etmek üzere bankalara başvuruda bulunduğu bilgisini veren Baran, "ATO olarak tüm kaynaklarımızla üyelerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet, finans sektörü ve iş dünyasının, salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan KOBİ'ler için bir araya gelmesinin önemine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"1,5 yıldır devam eden salgın nedeniyle özellikle hizmet sektöründeki üyelerimiz sıkıntılı günler yaşadı. Üyelerimizin, yatırım ve işletme giderleri ile finansmana erişme sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla ATO olarak tüm kaynaklarımızı seferber ederek 1 milyar 250 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk."