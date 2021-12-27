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ATO Başkanı Baran: "Amacımız Ankara'yı sağlık turizminde marka şehirlerden biri haline getirmek"

27.12.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATO Başkanı Baran: "Amacımız Ankara'yı sağlık turizminde marka şehirlerden biri haline getirmek"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'yı sağlık turizminde marka şehirlerden biri haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Baran, ATO Meclis Salonu'nda düzenlenen "Ankara Sağlık Turizmi Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) Projesi"nin tanıtımı etkinliğinde, söz konusu projenin Ankara için çok önemli olduğunu ifade etti.

Ankara'nın, kamu yönetiminin merkezi olmasının yanı sıra, sanayide, ticarette, eğitimde ve sağlıkta da öncü bir şehir olduğunu vurgulayan Baran, şehirdeki uluslararası tanınırlığı olan tıp fakültelerinde yetişen güçlü kadroların özel ve kamu hastanelerinde halihazırda sağlık turizmi açısından da ciddi hizmetler verdiğini anlattı.

Baran, ATO olarak, kent ekonomisinin gelişmesi için üzerinde hassasiyetle durulan alanlardan birinin de turizm olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Şehirdeki hizmet sektörünü geliştirerek, rekabet gücünü artırarak döviz kazandırmak amacıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Proje üç yıl sürecek. Proje kapsamına alınacak sağlık kuruluşları ve turizm acenteleri tespit edildi. Oluşturulan bu kümede yer alan kuruluşların geliştirilmesi için ihtiyaç analizi çalışmaları yapılacak."

Baran, projenin yol haritasını oluşturacak söz konusu analizin ardından işletmelerin kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine yönelik eğitim ve iyileştirme çalışmalarının hayata geçirileceğini dile getirerek, bu süreçte işletmelerin uluslararası arenada rekabet edebilir hale getirileceğini anlattı.

- "Sağlık turizminde hedef 10 milyar dolar"

Çalışma sürecinin ardından Ankara'nın sağlık turizmi atağının başlayacağını ve yurt dışı pazarlama aşamasına geçileceğine işaret eden Baran, "Sağlık turizmi dünyanın da son yıllarda çok önem verdiği bir turizm çeşidi. Uluslararası alanda, kişi başı sağlık turizmi harcamasının 6 bin doların üzerinde olduğu belirtiliyor. Dünya sağlık turizmi pazarı büyüklüğünün 100 milyar doları aştığı hatta ilgili sektörler de eklendiğinde 500 milyar dolara yaklaştığı ifade ediliyor." diye konuştu.

Baran, Türkiye'nin dünya sağlık turizminden aldığı payı her yıl artıran bir ülke olduğunu belirterek, "Tek ihtiyacımız tanıtım ve markalaşma. Türkiye'nin sağlık turizmi gelirleri Kovid-19 salgını öncesinde 2 milyar doları aşmıştı. Sağlık turizminde hedef 10 milyar dolar. İşte bizim amacımız da Ankara’yı sağlık turizminde marka şehirlerden biri haline getirmek." şeklinde konuştu.

- Sağlık turizminin katma değeri diğer turizmin alanlarından yüksek

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli de Bakanlık olarak sağlık turizmi alanında Türkiye genelinde yapılacak tüm faaliyetleri destekleme kararı aldıklarını dile getirdi.

Sağlık turizminin katma değeri yüksek bir faaliyet olduğunu belirten Öztelli, şunları kaydetti:

"Bireysel olarak turizmin 700 dolar civarında bir getirisi söz konusu. Fakat sağlık sektöründe bunun zaman zaman organ nakli ve estetik cerrahi gibi faaliyetlerde 10 bin doların üzerine çıktığı görülüyor. Biz söz konusu faaliyetleri ülkemize çekmek için destekleyici çalışmalar yapacağız."

Konuşmaların ardından, ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Ali Rıza Koç, sağlık turizmiyle ilgili katılımcıların ve sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

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