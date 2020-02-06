ATO Başkanı Baran: "Başkent’in potansiyeli turizm ekonomisinde karşılığını bulmalı”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın sağlık, kongre ve fuar turizminde önemli bir destinasyon olabileceğini belirterek, “Ankara’nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için ATO olarak gayret sarf ediyoruz. Sadece elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Başkent’in potansiyeli turizm ekonomisinde karşılığını bulmalı” dedi.

Ankara Kent Konseyi Turizm Tanıtma Çalışma Grubu’nun düzenlediği “Ankara’nın Kalbi Altındağ’da Turizm” konulu toplantı, Altındağ Belediyesinin ev sahipliğinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde yapıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin’in katıldığı toplantıda konuşan ATO Başkanı Baran, göreve geldikleri günden beri Ankara’nın turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürüttüklerini anlattı. Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nin bir an önce yapılması için öncülük ettiklerini kaydeden Baran, “Bugün geldiğimiz noktada fuar alanı inşaatı yüzde 40 seviyesine ulaştı. Fuar merkezi tamamlandığında burada gerçekleştirilecek uluslararası fuar ve toplantılarla hem şehrimize gelen turist sayısı artacak hem de ticaret gelişecek. Fuar alanı demek esnaf ve tüccarın işlerinin yüzde 50 seviyesinde canlanması demektir” diye konuştu.

Sağlık turizminde Ankara’nın Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten Baran, yaklaşık 40 hastanede sağlık turizmi yapıldığını söyledi. Ankara’nın Kızılcahamam, Haymana, Ayaş gibi ilçelerindeki jeotermal kaynakların sağlık turizmi için uygun olduğuna dikkat çeken Baran, Başkent’te turizmi geliştirmek için ihtiyaç olan direkt uçuşlar konusunda da ATO olarak çalıştıklarını anlattı. Baran, “Yurt dışından Ankara’ya direkt uçuşlarda 3 yıl öncesine göre gelinen nokta gerçekten başarılı. Bu konuda ATO’nun da çok önemli katkıları var. Yaz dönemi direkt uçuşlarında 20 ülke 34 destinasyona ulaştık” dedi.

ATO olarak Ankara’nın önce Ankaralılar tarafından tanınması amacıyla geçen yıl “Ankara’ya Bir Gün Yetmez” programı düzenlediklerini hatırlatan Baran, “Hacı Bayram Camii’nden başlayarak Julian Sütunu, Roma Hamamı, Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Cumhuriyet Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Rahmi Koç Müzesi ve Hamamönü’nü bir günde ancak gezebildik. Programa adını verdiğimiz gibi Başkent’i gezmeye, değerlerini, tarihini fark etmeye bir gün yetmedi. Ankara’nın her bir köşesinden binlerce yıl öncesine dayanan tarih fışkırıyor. Yanından hızla geçip giderken adını bildiğimiz ama kendisini bilmediğimiz pek çok değere sahibiz” diye konuştu.

Baran, ATO olarak Ankara’nın turizmden pay alabilmesi için yapılacak tüm çalışmalara katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Toplantıya Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu, Başkan Yardımcısı Faruk Elmalı, Komisyon Üyeleri Muhammet Sarıtaş, 13 No’lu Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri Meslek Komitesi Üyesi Burhan Varol, 57 No’lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Emin Özkaya, 59 No’lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Üyesi Sermurat Küçükgül, 60 No’lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Ayşe Nilay Çelik aynı zamanda Ankara Kent Konseyi temsilcileri olarak katıldı.

