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ATO Başkanı Baran, kantincilerin sorunlarını dinledi

ANKARA HABERLERİ  | 06.06.2020 11:07 | Son Güncelleme

ATO Başkanı Baran, kantincilerin sorunlarını dinledi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "yeni normale" geçişin ekonomiyi canlandırma dönemi olduğunu belirterek, "Bu dönemde de ekonomimizin ivme kazanması için elimizden geleni yapmalı, birlik ve dirlik içinde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Odanın Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi ile Ankara Üniversite İçi Kantinciler Derneğinin gerçekleştirdiği sektörel istişare toplantısına katıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde kapalı olan işletmelerin, bir yandan "hasar tespit çalışması" diğer yandan da iş ve istihdamı sürdürme gayreti içinde olduğunu bildirdi.

Kovid-19'dan en fazla etkilenen gruplardan birinin kantin işletmecileri olduğuna dikkati çeken Baran, "Okulların kapalı olması, kantinlerin açık da olsa kapalı duruma düşmelerine yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, salgın sürecinin en az hasarla atlatılması için dinamik bir çalışma sergilediklerini anlatarak, üç aylık sürede tüm üyelerinin sorunlarını dinlediklerini ve çözüm için çalıştıklarını vurguladı.

Bu süreçte farklı sektörlerde faaliyet gösteren üyelerinin birbirlerine destek olmasını mutlulukla takip ettiklerini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Kimin şartları iyiyse elini taşın alına koyarak diğerini destekledi. Ticari hayatın içinde yer alan herkes üstüne düşen insanlık görevini yerine getirdi. 'Komşusu açken tok yatmayan' bir neslin torunu olduğunu gösterdi. Hükümet pandemiyle mücadelede başarılı bir performans sergiledi. Türkiye'nin dünyanın çok sayıda ülkesine sağlık malzemesi göndermesinden de gurur duyduk. Yeni normale geçiş ekonomiyi canlandırma dönemi. Bu dönemde de ekonomimizin ivme kazanması için elimizden geleni yapmalı, birlik ve dirlik içinde çalışmalarımızı sürdürmeliyiz."

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