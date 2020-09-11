ATO Başkanı Baran, Malta Büyükelçisi Cutajar ile görüştü:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Malta'da faaliyet gösteren 400 Türk firmasının bu ülkenin ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, "İki ülke arasındaki ticareti daha ileri taşımak için elimizden ne geliyorsa yaparız." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, nisanda görevine atanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güven mektubunu henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunamayan Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, Başkan Baran'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Cutajar'a Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele süreci hakkında bilgi veren Baran, "Bu süreçte tüm dünya için çok önemli hale gelen solunum cihazını üretmeye başlayarak 66 ülkeye ihracatını gerçekleştirdik. Meslek liselerimizin de katkısıyla ürettiğimiz maske, tulum ve benzeri ihtiyaç maddeleriyle 125 ülkeye destek verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Malta ile ticari ilişkileri güçlendirmeye yönelik çalışmaların artırılması gerektiğine dikkati çeken Baran, Büyükelçi Cutajar'a ATO'nun çalışmaları ile Ankara ekonomisi hakkında da detaylı bilgi verdi.