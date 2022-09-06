ATO Başkanı Baran'dan enerji ve su tasarrufu çağrısı:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Rusya-Ukrayna savaşı ile baş gösteren enerji krizine karşı Avrupa ülkelerinin tasarruf önlemleri aldığını belirterek, "Enerji kaynaklarını ithal ettiğimizi unutmayalım. Enerji ve su tasarrufunu mecbur kalmadan yapalım. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için önlemlerimizi alalım." ifadelerini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, enerji ve suda tasarruflu kullanım, gıdada ise israftan kaçınma çağrısında bulunarak, Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa başta olmak üzere dünyada enerji krizini tetiklediğini bildirdi.

Küresel ısınma nedeniyle kuraklığın su, dolayısıyla da gıda ürünleri teminini riske soktuğunu hatırlatan Baran, "Enerji kaynaklarını ithal ettiğimizi unutmayalım. Enerji ve su tasarrufunu mecbur kalmadan yapalım. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için önlemlerimizi alalım." ifadelerini kullandı.

Baran, savaştan sonra baş gösteren enerji krizine karşı Avrupa ülkelerinin tasarruf önlemlerine yöneldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Soğuk kışa hazırlanan Avrupa kıtasında ülkeler kendi şartlarına göre önlemler almaya başladı. Bizim ülkemizde enerji temini konusunda herhangi bir risk yok ancak enerji kaynaklarını ithal ettiğimizi, karşılığında döviz ödediğimizi unutmamamız gerekiyor. Küresel ısınma ülke farkı gözetmeksizin herkesi etkiliyor, gıda temini konusunda risk oluşturuyor. Tüm bu durumları dikkate alarak, bizim de enerji ve su tasarrufu konusunu hem bireysel hem de kamusal düzlemde ele almamız gerekiyor."

Baran, gıda israfının önüne geçilmesi için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" projesinin uygulanmasına ağırlık verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Su kullanımını asgari seviyeye indirmenin önemine de değinen Baran, "Kullandığımız enerji için döviz ödediğimizi, suyun ederinin ise para değil hayat olduğunu unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

- Gıda israfından kaçınalım

Baran, savaşın buğday ve ayçiçeği yağı ithal eden ülkeler için endişe oluşturduğunu vurgulayarak, vatandaşları gıda israfından kaçınmaya davet etti. Olası risklerden kaçınmak için önerilerde bulunan Baran, şöyle devam etti:

"İş yerlerinin gece çalıştırılan ışıklı reklam panoları ve mağaza vitrinleri gece yarısından sonra kapatılabilir. Kamu binalarının gece aydınlatmaları kapatılabilir ya da sensörle dönüştürülebilir. Liglerde gece oynanan maçlar gün ışığına çekilebilir. Çalışmayan elektrikli aletler prizlerden çıkartılabilir. Sokak aydınlatmaları solar enerjiyle kullanılabilir hale dönüştürülebilir. Ulaşımda toplu ulaşım tercih edilebilir. Mesai saatleri gün ışığına uygun hale getirilebilir. Işıklı reklam panoları ve LED ekranlar kapatılabilir. Mantolama ve dış cephe izolasyonları yapılabilir. Kullanılan elektrikli cihazların tasarruflu modelleri tercih edilebilir. Bina çatılarına güneş enerjisi panelleri konulmasına ilişkin uygunluk durumu değerlendirilerek teşvikler verilebilir. Yeni nesil bataryalar kullanılarak daha az su tüketimi teşvik edilebilir. Evlerde geleneksel temizleme yöntemleri daha az su ve enerji tüketimi sağlayacak şekilde dönüştürülebilir."

Baran, Rusya-Ukrayna savaşının ve enerji kaynaklarındaki fiyat artışının yeşil dönüşüme geçiş açısından fırsat olarak değerlendirilebileceğini belirterek, "Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji arzı güvenliği, doğru politika ve planlamayla tarım alanında kendi kendine yeten ülke konumuna gelmesi hedeflenmelidir." ifadesini kullandı.

